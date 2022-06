Zverev wittert seine Chance

Alexander Zverev hatte an Grand-Slam-Turnieren lange Mühe, war blockiert und brauchte bis 2020, bis er endlich einen Viertelfinal überstand. Einmal stand er in einem Major-Final, 2020 am US Open, als er in fünf Sätzen gegen Dominic Thiem verlor. Auf einen Grand-Slam-Titel wartet der Mann, der sonst alles – Olympia, ATP-Finals und Masters-1000-Turniere – gewonnen hat, also noch.

Gegen Alcaraz, es war Zverevs erster Sieg gegen einen Top-Ten-Spieler an einem Major, überzeugte er auch auf mentaler Ebene, hatte seine Emotionen gut unter Kontrolle. Ob das heute auch der Fall sein wird gegen den Sandplatzkönig?