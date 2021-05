1:4 im Barrage-Hinspiel – Frustrierender Abend für den FC Thun Thun war im ersten Auf-/Abstiegsspiel gegen Sion offensiv ineffizient und defensiv fehlerhaft. Stephan Dietrich

Der Blick ins Leere sagt alles, Dennis Salanovic und dem FC Thun lief es nicht nach Wunsch. Bild: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Thun und die Barrage bleibt eine frustrierende Angelegenheit. Vor einem Jahr mussten die Berner Oberländer nach dem Vergleich mit Vaduz absteigen. In diesem Jahr ging das Hinspiel gegen Sion 1:4 verloren. Die Chancen auf den Aufstieg tendieren somit gegen null.

Zwei alte Bekannte führten Sion früh auf die Siegesstrasse. In der 12. Minute erzielte Guillaume Hoarau das 1:0. Zwei Minuten später erhöhte Matteo Tosetti zum 2:0. In der zweiten Halbzeit traf Hoarau dann auch noch mit einem Penalty. Es waren die Tore der Unerwünschten. Hoarau wurde vor Jahresfrist von YB aussortiert, Tosetti musste den FC Thun verlassen. Im Wallis wurden die beiden Offensivkräfte aufgenommen, nun waren sie dafür besorgt, dass beim Traditionsverein keine Nervosität aufkommen konnte.

Guillaume Hoarau steigt am höchsten und befördert den Ball zum 0:1 ins Tor. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Zwei Gegentore in der Startviertelstunde waren für Thun ein hartes Verdikt, denn eigentlich war es das Heimteam, das forsch loslegte und zu Topchancen kam. Bereits in der 2. Minute zwang Dominik Schwizer Sions Torhüter Kevin Fickentscher mit einem scharf getretenen Freistoss zu einer Parade. Überhaupt fand Schwizer rasch zu seiner Betriebstemperatur. In der 6. Minute zirkelte er einen weiteren Freistoss perfekt in den Strafraum, dort gelang es Saleh Chihadeh nicht, den Ball per Kopf ins Tor zu befördern. Auch in der zweiten Halbzeit fanden die Thuner sofort ansehnlich ins Spiel, allein im Strafraum fehlte es den Akteuren an der notwendigen Präzision, vielleicht auch an der Klasse, um der Partie eine Wende zu geben.

Thuns Trainer Carlos Bernegger versuchte den Gegner mit einer Dreierabwehr zu überraschen. Mit zweifelhaftem Erfolg. Beim 0:1 verlor Miguel Rodrigues das Kopfballduell gegen Hoarau, und vor dem 0:2 wurde Nikki Havenaar am Flügel von Gaëtan Karlen überlaufen. Es passte zum unbefriedigenden Abend der Thuner, dass der Penalty, der zum 0:3 führte, erst nach Konsultation der Videobilder verhängt wurde. In der Challenge League stand der VAR nicht zur Verfügung, in der Barrage aus Sicht der Thuner leider schon.

In der Schlussphase erzielte Uldrikis das 0:4, in der 89. Minute gelang Dennis Salanovic mit dem Ehrentreffer zum 1:4 noch etwas Resultatkosmetik. Am Kurzfazit änderten die beiden Tore freilich nichts mehr. Thun war vorne wie hinten einen Tick weniger gut als Sion. Das Resultat: eine krasse 3-Tore-Hypothek für das Rückspiel vom Sonntag im Wallis. Der FC Thun benötigt jetzt ein Fussballwunder, um das noch zu drehen.

