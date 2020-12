Nur kontaktloses Training – Frust bei den Berner Juniorenteams Die U-20-Elite-Meisterschaft läuft weiter, nur auf Berner Eis darf nicht gespielt werden. In einen anderen Kanton auszuweichen, kommt nicht infrage. Reto Pfister

Berühren nicht erlaubt: Der SCB-Nachwuchsspieler in der Mitte läuft an, seine Teamkollegen dürfen ihn nicht daran hindern. Foto: Christian Pfander

Eine Gruppe von jungen Eishockeyspielern trainiert. Sie schiessen, geben Pässe, feilen an der Technik. Ihren Kollegen einen kernigen Check verpassen dürfen die Spieler des U-20-Elit-Teams von SCB Future jedoch nicht. Denn auch in dieser Spielklasse ist Training mit Körperkontakt seit dem 24. Oktober aufgrund der Beschlüsse des Kantons Bern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht erlaubt.

In allen anderen sieben Kantonen, in denen U-20-Elit-Teams beheimatet sind, kann hingegen normal trainiert und auch gespielt werden. Die höchste Nachwuchsspielklasse, in der die Akteure über Ausbildungsverträge an den Club gebunden sind, wird als genügend professionell erachtet. Das Gleiche trifft auch für die U-17-Elit, die Topliga auf der zweithöchsten Nachwuchsstufe, zu. Ausnahme auch hier: der Kanton Bern.