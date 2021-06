Meine Reise – Frühstück mit Muhammad Ali Der Thuner Hardy Bucher reiste 1979 rund um den Globus. Dabei hat er auch den weltbekannten Boxer Muhammad Ali getroffen. Mathias Gottet

«Ich denke, Reisen ist eine der besten Lebensschulen», sagt Hardy Bucher. Foto: Beat Mathys

Frühmorgens ging ich in Los Angeles den Hollywood Boulevard entlang, als ein brauner Rolls-Royce neben mir vorbeifuhr. Das Verdeck war geöffnet, und ich habe sofort «Ali» geschrien. Das Auto fuhr zunächst weiter, dann bremste es doch noch ab, drehte um und fuhr zu uns zurück. Und dann sitzt tatsächlich der Boxer Muhammad Ali am Steuer.

Er begrüsste mich und meine beiden Freunde aus Skandinavien, die ich erst seit kurzer Zeit kannte. Muhammad Ali stieg aus dem Auto aus, er war ein mächtiger Mann. Ich erinnere mich noch, wie er die Arme hochnahm, seine riesigen Pranken zu Fäusten ballte und dann fragte: «Do you want to fight with me?» Ich habe dann geantwortet: «Maybe another time.»