Nach 10 Jahren im Exil – Früherer Staatschef der Elfenbeinküste will heimkehren Nach zehn Jahren im Ausland will Laurent Gbagbo am 17. Juni in sein Heimatland zurückkehren. Der Ex-Staatschef der Elfenbeinküste wurde vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag überraschend freigesprochen.

Vor zwei Monaten hatte der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag den Freispruch für Gbagbo in einem Verfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit bestätigt. via REUTERS

Nach zehn Jahren im Exil will Laurent Gbagbo, Ex-Staatschef der Elfenbeinküste nach zehn Jahren im Ausland am 17. Juni in sein Heimatland zurückkehren. Dies kündigte der Generalsekretär der von Gbagbo gegründeten Ivorischen Volksfront (FPI), Assoa Adou, am Montag an.

Der 76-jährige Gbagbo hatte nach zehn Jahren an der Macht seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2010 nicht anerkannt und eine Übertragung der Amtsgeschäfte an den Wahlsieger und bis heute amtierenden Präsidenten Alassane Ouattara verweigert. Bei Unruhen im Nachgang der Präsidentschaftswahl wurden damals mehr als 3 000 Menschen getötet. Gbagbo wurde schliesslich aus dem Amt vertrieben und im April 2011 im Norden der Elfenbeinküste festgenommen. Später wurde er an den IStGH ausgeliefert.

Freispruch in einem überraschenden Urteil

Gbagbo war das erste Staatsoberhaupt, das sich vor dem Haager Tribunal verantworten musste. Im 2019 sprach der Gerichtshof den Ex-Präsidenten sowie dessen ehemaligen Jugendmilizenführer Charles Blé Goudé jedoch in einem überraschenden Urteil frei, vor zwei Monaten wies die Argumente der Anklage zurück, der Freispruch ist Rechtskräftig.

Gbagbo lebte in den letzten Jahren in Brüssel. Er kündigte wiederholt an, in die Elfenbeinküste zurückkehren zu wollen. In seinem Heimatland geniesst er weiterhin starken Rückhalt.

Staatschef Ouattara gab bereits Anfang April grünes Licht für die Rückkehr seines Rivalen. Die Erlaubnis für die Heimkehr Gbagbos ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die politische Lage in dem westafrikanischen Land entspannt hat. Parlamentswahlen im März waren friedlich verlaufen. Bei den Wahlen verteidigte Ouattaras Partei RHDP ihre absolute Mehrheit.

