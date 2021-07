Interview über Journalismus und Terror – «Früher wurde ich als links diffamiert, heute als rechts» Die deutsche Journalisten-Legende Stefan Aust über den Zustand des Journalismus, die RAF und heutige Revolutionäre bei der Klimajugend. Michèle Binswanger

« Die RAF war im Grunde aus dem Ruder gelaufener Protestantismus »: Stefan Aust. Foto: Julia Knop

An Stefan Aust heranzukommen, ist gar nicht so einfach. Beim ersten Anruf in sein Büro heisst es, Aust sei nicht da, man wisse nicht, wo er sich gerade befinde. Der zweite Anruf auf sein Handy endet in einer toten Leitung, offenbar hat er es ausgemacht oder keinen Empfang. Schliesslich klappt der Kontakt doch noch, Aust befindet sich gerade auf seinem Landgut bei seinen Pferden, wo er gern entspannt. Als das Gespräch schliesslich zustande kommt, zeigt sich Aust dann doch sehr zugänglich. Er ist gut gelaunt, aufmerksam und geduldig und nimmt sich trotz mehrfacher Anrufe auf anderen Leitungen viel Zeit, um aus seinem bewegten Leben zu erzählen.