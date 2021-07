Vom Hanf-«Duftsäckli» zum CBD – Früher kamen Hippies, heute sogar Grossmütter Gartencenter verkaufen Hanfstauden, der Kollegin helfen CBD-Tropfen beim Einschlafen, und in Berns Parks wird gekifft. Ganz legal? Nicht immer, aber immer öfter, freut sich der Cannatrade-Organisator. Claudia Salzmann

Der Seeländer Ben Arn organisiert seit 20 Jahren die Cannatrade. Hier im Kellerbüro an der Lorrainestrasse fühlt er sich wohl. Foto: Adrian Moser

Goldene Hanfblüten dekorieren die Stände. Ein Referent spricht über Cannabis, und später werden Frauen auf der Bühne Hanfkleider zeigen. Aberhunderte Leute fläzen in der Festhalle und rauchen Joints. So bunt trieb es die Cannatrade in den goldenen Zeiten Anfang der 2000er-Jahre. «Wir haben die Belüftung der Festhalle immer an die Grenzen gebracht», sagt Ben Arn, Organisator der Cannatrade, einer Messe für Hanfprodukte in Bern.

Die Festhalle sei unter Cannabisrauchern rund um die Welt bekannt, die Augen der Produzenten oder Gäste würden noch immer leuchten, erwähne man die golden angesprayten Blüten.