SCL hat Platz 3 auf sicher – Früher Doppelschlag ebnet Weg zum Sieg Dem SC Langenthal gelingt der fünfte Sieg in Folge. Die Oberaargauer bezwingen nach starken Startminuten Thurgau 3:2. Leroy Ryser

Langenthals Goalie Pascal Caminada kann in dieser Szene vom Thurgauer Mattia Hinterkircher nicht bezwungen werden. Foto: Marcel Bieri

Erst in den Schlussminuten erhöhte der HC Thurgau gegen den SC Langenthal das Tempo. Bis dahin waren Situationen, in denen es vor Torhüter Pascal Caminada gefährlich wurde, eher selten. Zumeist entstanden sie im Powerplay, einmal während 48 Sekunden doppelter Überzahl, ein Tor entstand aber daraus nicht. Langenthal gelang es, die gegnerischen Spieler früh aus dem eigenen Slot zu lenken, weshalb es selten war, dass den Oberaargauern den Atem stockte. Die Initialzündung für die einzig gefährliche Phase schaffte dann Thurgaus Kanadier Jonathan Ang, als er mit einer Einzelaktion durch Langenthals Abwehr kurvte und letztlich, fünf Minuten vor Schluss, den Pfosten traf.

Thurgau erhöhte dann den Druck und zu sechst gelang es, 98 Sekunden vor Schluss auf 2:3 zu verkürzen. Bei einem Gewühl vor dem Tor hatten die Ostschweizer die Scheibe irgendwie über die Linie gedrückt, weshalb ein Punktverlust aus der Sicht von Langenthal nach einem überzeugenden Auftritt wieder im Bereich des Möglichen war. «Die Thurgauer haben das Momentum auf ihre Seite gezogen», kommentierte Ronny Dähler nach der Partie die aufwühlenden Sekunden. Nach seinem Geschmack hätte man das Spiel früher entscheiden müssen, um dies zu verhindern. «Chancen wären vorhanden gewesen, um schon früher alles klarzumachen», meinte er.

Wohltuendes Polster

Die Gastgeber spielten zuvor besser und konsequenter und konnten sich nach einem erfolgreichen Start auf ein wohltuendes Polster verlassen. Indes hatte auch der HC Thurgau einen Beitrag für den SCL geleistet: Nach 56 Sekunden griff Torhüter Nicola Aeberhard beim Schuss von Dario Kummer daneben, obwohl es schien, als hätte er freie Sicht. Gut eine Minute später folgte dann auch noch das 2:0 während einer SCL- Unterzahlsituation. Verteidiger Joel Scheidegger konnte den Puck nach einem Pass von TJ Brennan nicht kontrollieren, Tom Gerber übernahm die Hartgummischeibe, fuhr allein auf Aeberhard zu und traf.

«Für uns war der Start natürlich sehr gut. Dann haben wir ihnen sehr wenig Möglichkeiten zur Entfaltung gegeben – bis zum unglücklichen Gegentor», sagte Dähler weiter. Das angesprochene 1:2 fiel in der 19. Minute und wurde von den Langenthalern selbst erzielt. Hans Pienitz war im Besitz der Scheibe, hinter dem Tor wurde er aber von zwei Gegenspielern in die Mangel genommen. «Ich habe zu viel überlegt, wollte die Scheibe hintenherum spielen und sah die Gegner von zwei Seiten auf mich zukommen», erzählte Pienitz. Anstatt die Scheibe aus der Gefahrenzone zu befreien, schoss er sie Torhüter Caminada an den Rücken, von dort flog sie ins Tor. Das gab Thurgau nach einem scheinbar aussichtslosen ersten Drittel dennoch ein bisschen Hoffnung.

Special Teams entscheidend

Dass Langenthal insgesamt die bessere Mannschaft war, zeigte sich in den Special Teams. Sechs Thurgauer Powerplay-Situationen blieben ungenutzt, eine führte sogar zum Shorthander, zudem reüssierte Langenthal im zweiten Drittel auch noch in Überzahl. Das spielentscheidende Tor gelang Fabio Kläy, als er nach einem Pass von Marc Kämpf entscheidend ablenkte. Dieser täuschte zuerst einen Schuss vor und leitete damit das 3:1 ein. «Wir versuchen uns für die Playoffs vorzubereiten. Und das ist gar nicht so schlecht gelungen»; so Dähler weiter.

Das unterstreicht nicht zuletzt auch eines: Mit diesem Sieg gelang Langenthal nun der fünfte Erfolg in Serie. Die Oberaargauer haben Platz 3 nach der Regular Season auf sicher. Eine Rangverbesserung ist allerdings nur noch möglich, wenn Ajoie oder Kloten in der nächsten Woche einbrechen sollten.