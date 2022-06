Verkehrsunfall in Vinelz – Frontalkollision zweier E-Bike-Lenker – beide verletzt In Vinelz sind am Montag zwei Männer auf E-Bikes ineinander gerasselt. Einer musste schwerverletzt mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Am Montag kurz vor 13 Uhr ist in Vinelz am Bielersee ein 78-jähriger E-Bike-Fahrer frontal mit einem 66-Jährigen zusammengestossen, der ebenfalls mit dem E-Bike in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Der Unfall ereignete sich im Bereich der Kreuzung Sandweg/Gostel.

Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde der 66-Jährige bei der Kollision schwer verletzt und musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Der andere Lenker wurde leicht verletzt und konnte sich selbstständig zum Arzt begeben.

Warum es zur Frontalkollision gekommen war, ist unklar. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

PD/mb

