Unfall in Erlenbach – Frontalkollision verursacht drei Verletzte Am Montagmorgen sind in Erlenbach zwei Autos frontal kollidiert. Drei Personen wurden verletzt ins Spital gebracht. Die Strasse musste vorübergehend gesperrt werden. pkb

Die Gemeinde Erlenbach im Simmental. Hier ereignete sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall. Foto: Bruno Petroni

Am Montagmorgen kurz vor 8.10 Uhr wurde der Kantonspolizei gemeldet, dass es in Erlenbach zu einem Unfall gekommen sei. Gemäss aktuellen Kenntnissen fuhr ein Auto auf der Simmentalstrasse von Latterbach her Richtung Erlenbach. «Kurz vor dem Ortseingang geriet das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte», schreibt die Polizei in einer Medienmitteilung.

Strasse für 1 Stunde gesperrt

Die Autolenkerin, die aus Richtung Latterbach unterwegs gewesen war, wurde beim Zusammenprall leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital gebracht. «Der Lenker sowie die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurden ebenfalls verletzt ins Spital gebracht», so die Polizei weiter. Im Einsatz gestanden seien zwei Ambulanzteams. Die Strasse musste in der Folge für rund eine Stunde gesperrt werden. Anschliessend wurde der Verkehr rund eine halbe Stunde wechselseitig geführt.

Die Feuerwehr Erlenbach wurde für die Verkehrsregelung aufgeboten. «Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zur Klärung des genauen Unfallhergangs aufgenommen», heisst es.

