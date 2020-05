Verkehrsunfall am Bielersee – Frontalkollision fordert zwei Verletzte In Tüscherz-Alfermée sind am Freitag zwei Autos frontal zusammengeprallt. Beide Lenker wurden dabei verletzt.

Zwei Autofahrer sind am Freitagabend bei einer Frontalkollision in Tüscherz-Alfermée verletzt worden. Sie wurden ins Spital gebracht.

Die Hauptstrasse A5 zwischen Biel und La Neuveville war während vier Stunden gesperrt. Es musste folglich eine Umleitung über die andere Seeseite eingerichtet werden. Der genaue Unfallhergang wird untersucht, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte.

Nach ihren Erkenntnissen war ein Autolenker von Biel herkommend in Richtung Neuenburg unterwegs, als er in Tüscherz-Alfermée auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam es kurz vor dem Dorfausgang zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto.

( SDA )