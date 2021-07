Zwei Verletzte bei Guttannen – Frontalkollision auf der Grimselstrasse Bei einem Überholmanöver kollidierte ein Auto mit einem entgegenkommenden Motorrad. Beide Lenker wurden verletzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Der Mälchenegg-Kehr der Grimselstrasse auf einem Archivbild. In diesem Bereich kam es zu einer Frontalkollision. Foto: Bruno Petroni

Die Meldung zu einem Verkehrsunfall bei der Mälchenegg im Gemeindegebiet Guttannen ging bei der Kantonspolizei Bern am Donnerstag kurz nach 10 Uhr, ein. «Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Autolenker von Handegg herkommend in Richtung Grimselpass unterwegs und beabsichtigte, mehrere Autos, welche vor ihm fuhren, zu überholen», schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Beim Überholmanöver kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Motorrad. Beide Lenker wurden beim Unfall verletzt. Der Motorradfahrer musste mit der Rega, der Autolenker mit der Air-Glaciers ins Spital gebracht werden. «Die Feuerwehr Innert dem Kirchet war zur Bindung von ausgelaufenen Flüssigkeiten vor Ort», heisst es weiter.

Die Kantonspolizei habe Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Grimselstrasse musste während den Unfallarbeiten kurzzeitig gesperrt werden. Anschliessend wurde der Verkehr wechselseitig geführt.

