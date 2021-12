Verkehrsunfall in Leuzigen – Frontal in Mauer geprallt – Töfffahrer im Spital verstorben Am Montagabend wurde ein 62-jähriger Berner bei einem Motorrad­unfall schwer verletzt. Später erlag er diesen Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor 21.30 Uhr am Montag ging auf der Einsatzzentrale die Meldung zu einem Verkehrsunfall in Leuzigen ein. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei prallte dabei ein Motorradfahrer, der von Arch hergekommen war, frontal in eine Mauer.

In kritischem Zustand wurde der 62-jährige Schweizer aus dem Kanton Bern mit der Rega ins Spital geflogen. Dort verstarb er kurze Zeit später.

Die Solothurnstrasse war für mehrere Stunden gesperrt. Im Zuge ihrer Untersuchung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 032 324 85 31 entgegen.

mb

