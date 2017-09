Tödliche Macht der Maras

Wer an El Salvador denkt, den kleinsten Staat Mittelamerikas, denkt an Lebensfreude, Strand und die typische Ausgelassenheit der Lateinamerikaner. Die Wirklichkeit sieht aber an vielen Orten ganz anders aus. Zusammen mit seinen direkten Nachbarn Guatemala und Honduras gehört die kleine Republik am Rande des Pazifiks zu den gefährlichsten Ländern dieser Erde. 2016 fielen der Gewalt in den Strassen 5278 Menschen zum Opfer. Das ist zwar ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2015 (6650 Tote), als die UNO El Salvador zum «ausserhalb von Kriegsgebieten gewalttätigsten Land der Welt» erklärte, aber die Situation ist und bleibt ausgesprochen besorgniserregend.

Hauptverantwortlich für dieses Blutbad sind die Maras. Diese Gangs sind im Drogenhandel, der Prostitution und als Schutzgelderpresser aktiv und beherrschen ganze Quartiere der Hauptstadt San Salvador und anderer grosser Städte des Landes. Die beiden grössten Gangs, MS-13 und Barrio 18, liefern sich einen erbitterten Kampf um die Vorherrschaft in ihren Gebieten. Um ihre Macht zu sichern, zögern sie nicht, mittellose Jugendliche mit schlechten Zukunftsaussichten anzuwerben.

Mit 14 Jahren zum Killer geworden

Was kann man also tun, damit die Kinder und Jugendlichen nicht in Versuchung geraten, einer der Gangs beizutreten – umso mehr, als diese eine bessere Entlöhnung versprechen als die Mehrheit der Unternehmen im Land? In einem Artikel im deutschen Magazin «Stern» führte ein Pfarrer aus der Hauptstadt aus: «In unseren Strassen schieben zehnjährige Kinder Wache. Dafür erhalten sie 10 Euro pro Tag. Das ist mehr, als ihre Eltern auf den Kaffeeplantagen verdienen.»

Aus den frisch angeworbenen Jugendlichen werden sehr schnell kaltblütige Killer. Zeus*, ein ehemaliges Mitglied von Barrio 18, erzählt im stern-Artikel, dass er 14 Jahre alt gewesen sei, als er zum ersten Mal jemanden getötet habe, einen Gleichaltrigen, den er für ein Mitglied der rivalisierenden Gang MS-13 hielt. In seiner gesamten «Karriere» hat Zeus 25 Leben ausgelöscht. «Ich hatte immer weniger Probleme damit», gibt er unumwunden zu. Heute bereut er seine Taten, war im Gefängnis und kooperiert mit der Justiz, «denn ich will meinem Sohn ein guter Vater sein.»

Behörden und Polizei sind überfordert

El Salvador wurde von 1980 bis 1991 von einem blutigen Bürgerkrieg erschüttert. Seither hat das Land zu einer gewissen politischen Stabilität zurückgefunden. Trotz der erklärten Absicht des 2014 gewählten und aus der ehemaligen marxistischen Rebellion hervorgegangenen Präsidenten Salvador Sanchez Ceren, den Gangs «den Krieg zu erklären», fehlen aber die Mittel, um die Maras wirkungsvoll zu bekämpfen. Die UNO ist mit Wirtschaftsförderungsprogrammen und aktiver Unterstützung für die politischen Behörden und das Rechtssystem sehr präsent im Land, um die Spirale der Gewalt einzudämmen. Vergangenen August wurde gemeinsam mit der salvadorianischen Regierung das Programm «Frieden für die Nachkriegsgeneration» lanciert.

Aus diesem Grund sind zahlreiche internationale und nationale NGOs vor Ort tätig. Viele von ihnen setzen sich für die Verminderung der sozialen Ursachen für die alltägliche Gewalt oder faire Arbeitsbedingungen für Jugendliche ein.

Das Land verlassen oder etwas Neues lernen

Es gibt nicht viele Möglichkeiten, aus der Gewaltspirale herauszufinden. Die erste: das Exil. Zahlreiche Familien und sogar unbegleitete Minderjährige versuchen, via Mexiko in die USA zu gelangen. Zwischen Oktober und November 2015 wurden nicht weniger als 12'000 Familien an der mexikanisch-amerikanischen Grenze angehalten, die meisten davon in Texas. Im gleichen Zeitraum wurden über 6000 Minderjährige, die versucht hatten, die Grenze zu überqueren, in der Umgebung des Rio Grande aufgegriffen.

Bildung ist eine der wenigen echten Alternativen zum Auswandern. Hier liegt eines der Probleme von El Salvador. Der Unterricht an den öffentlichen Schule findet im ganzen Land nur vormittags statt. Am Nachmittag sind die Schüler auf sich selbst gestellt und werden dadurch zur leichten Beute der Maras. Um die Schüler von der Strasse fernzuhalten, hat beispielsweise die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi Beschäftigungsprogramme ins Leben gerufen. Gegen 8000 Schüler im Alter zwischen 10 und 18 Jahren nehmen an Tanz- oder Sportworkshops teil oder vertiefen ihre Kenntnisse in Fremdsprachen (in erster Linie Englisch) oder den Naturwissenschaften. «Ich bin sehr gerne mit dabei. Ich lerne viel und habe Spass mit meinen Freundinnen», erzählt die 13-jährige Rosa*, Schülerin in El Amate im Osten des Landes. «Dank dieser Angebote entdecke ich neue Dinge. Ich weiss jetzt zum Beispiel, wie ein Muskel funktioniert. Wir haben sogar selbst einen ‹Muskel› aus Schwämmen gebastelt, um zu verstehen, wie das genau funktioniert», freut sie sich.

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi möchte auf der Grundlage dieses Programms den Jugendlichen neue Ausbildungsperspektiven eröffnen und sie unterstützen, ihre Talente und Fähigkeiten zu entdecken. Die Stiftung engagiert sich auch auf politischer Ebene – mit dem Ziel, die schulische Ausbildung zu verbessern. «Einer unserer grössten Erfolge bestand darin, dass die Schulen in ihrer Jahresplanung Massnahmen zur Verbesserung der Unterrichtsqualität vorsehen», betont ein Betreuer, der ungenannt bleiben möchte. «Wir stellen ausserdem auch Fortschritte in anderen Bereichen fest, etwa im Hinblick auf die Sensibilisierung für die Gleichheit der Geschlechter oder im Sexualunterricht. Dank unserem Einsatz erhalten die Lehrerinnen und Lehrer Weiterbildungen und setzen anschliessend in der Klasse um, was sie gelernt haben», meint er abschliessend. * Aus Sicherheitsgründen wurden sämtliche Vornamen geändert.