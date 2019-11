Rechtsberatung inklusive. Ihre Berner Notare

Um Sinn und Zweck der Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen zu erläutern, finden Sie nachfolgend einige Ausführungen zum schweizerischen Erbrecht.

Da sowohl Testamente wie Erbverträge zu eröffnen sind, vorab der Unterschied zwischen den beiden Arten der Verfügung von Todes wegen:

Das Testament ist ein einseitiger Rechtsakt. Jemand schreibt nieder, was mit seinen Vermögenswerten nach seinem Tod geschehen soll.

Der Erbvertrag ist ein mehrseitiger Rechtsakt. Zwei oder mehrere Personen vereinbaren, wie nach dem Tod mindestens eines Beteiligten mit dessen Vermögenswerten nach seinem Tod verfahren werden soll.

Nun muss in der Schweiz allerdings niemand ein Testament machen oder gar mit einem oder mehreren Dritten einen Erbvertrag abschliessen. Das Schweizerische Recht regelt umfassend und abschliessend, was mit dem Nachlass einer verstorbenen Person geschehen soll. Man spricht von der gesetzlichen Erbfolge (Art. 457 ZGB). Den gesetzlichen Erben fällt der Nachlass zu gesamter Hand zu. Die Anteile des Einzelnen ergeben sich aus den gesetzlichen Regelungen. Wie zu teilen ist, ergibt sich ebenfalls aus dem Gesetz (Art. 602 ff. ZGB).

Ein Testament errichten oder einen Erbvertrag abschliessen, wird man nur, wenn man in die gesetzliche Regelung eingreifen will. Die gesetzliche Regelung ist aber teilweise zwingend. Bekanntestes Beispiel dafür ist der Pflichtteilsschutz (Art. 470 ff. ZGB).

Mit der Eröffnung der Verfügung von Todes wegen an alle gesetzlichen Erben und auch alle anderen in der Verfügung genannten Personen wird sichergestellt, dass diese (1) Kenntnis vom letzten Willen der verstorbenen Person erhalten und (2) prüfen können, ob der letzte Wille der verstorbenen Person nicht in ihre gesetzlichen Rechte eingreift. Nach dem Wortlaut von Art. 556 ff. ZGB sind nur Testamente zur Eröffnung zu bringen. Überwiegende Lehrmeinung ist allerdings, dass eine Gesetzeslücke vorliegt und die Art. 556 ff. ZGB auch für Erbverträge gelten. Diese Gesetzeslücke hat im Kanton Bern Auswirkungen auf die Zuständigkeit für die Eröffnung von Verfügungen von Todes wegen.

Dem Wortlaut des ZGB folgend hat der bernische Gesetzgeber bestimmt, dass Testamente grundsätzlich von der Einwohnergemeinde zu eröffnen sind, in denen die verstorbene Person ihren letzten Wohnsitz hatte. Von diesem Grundsatz wird vor allem dann abgewichen, wenn ein Notariat das Testament aufbewahrt hat. Erbverträge dagegen sind immer von den Notariaten zu eröffnen. Hinterlässt nun jemand ein Testament und war auch an einem Erbvertrag beteiligt, übertragen die Gemeinden in aller Regel auch die Eröffnung des Testaments dem Notariat. Sie können aber auch jede Testamentseröffnung dem Notariat anvertrauen.

Abschliessend noch zwei Hinweise:

Es ist nicht Sache der Testamentseröffnungsbehörde, über die Gültigkeit einer Verfügung von Todes wegen zu entscheiden. Was als solche angesehen werden kann, ist zu eröffnen. Es ist an den Erben und allenfalls weiteren Bedachten Ungültigkeit geltend zu machen. Jede Eröffnung enthält deshalb auch eine Rechtsmittelbelehrung.

Lassen sich nicht alle von einer Verfügung von Todes wegen betroffenen Personen ausfindig machen, erfolgt die Eröffnung durch amtliche Publikation.

Der Autor hat diesen Text in Zusammenarbeit mit dem Verband Bernischer Notare erstellt. Die Berner Notare garantieren unabhängige Rechtsberatung und massgeschneiderte Lösungen im juristischen Lebensalltag.