Die Urmilch fürs moderne Leben

Schweizer Urmilch Die Aaremilch AG hat die Urmilch unter dem Namen A2-Urmilch in der Schweiz lanciert und 2017 einen Pilotversuch mit 13 Milchbetrieben gestartet. Abgefüllt wird die besondere Milch seit November in der neuen Naturparkkäserei Diemtigtal AG in Diemtigen. Die Migros Aare hat sich beim Bau der Käserei engagiert und dort zusammen mit der Migros-Molkerei Elsa eine Milchabfüllanlage gebaut. Ein Urmilch-Produzent ist Oscar Schmid aus Wimmis: Mit zwei Kollegen betreibt er seit 2011 einen grossen Laufstall mit 85 Kühen. Aktuell liefert die Hälfte dieser Kühe A2-Urmilch. Schmids langfristiges Ziel ist es, nur noch Urmilch zu produzieren. Bisher hat das Trio die Kühe mit dieser genetischen Disposition gekauft, doch mittelfristig will Oscar Schmid selber Kühe züchten, die A2-Urmilch geben. Denn: Der Kauf der begehrten Tiere ist nicht ganz einfach. «Um sicher zu sein, dass es sich um eine reinerbige A2-Kuh handelt, muss diese mittels einer Blutprobe getestet werden. Da die Auswertung der Blutprobe durch ein spezialisiertes Labor zeitaufwändig ist, kann sie erst beim Käufer erfolgen. So wissen wir oft nicht, ob wir wirklich das richtige Tier erworben haben», erklärt Schmid.

Gut für Mensch und Tier Der Produzent ist überzeugt: «Da Urmilch als bekömmlicher gilt als herkömmliche Milch, hoffen wir, viele Gesundheitsbewusste dafür zu begeistern.» Ein weiteres Plus sei die regionale Produktion.

A2-Urmilch ist eine Frischmilch, die zurzeit nur als Pastmilch erhältlich ist. Dies in 99 ausgewählten Migros-Supermärkten der Genossenschaft Migros Aare.