Flusskreuzfahrten auf der schönen Donau

Flussfahrten sind im Trend

Vieles spricht für Ferien auf einem der 40 Flusskreuzfahrtenschiffe von Thurgau Travel. Die Koffer, einmal ausgepackt, bleiben diese während der ganzen Reise unangetastet. Interessante Ausflüge vermitteln viel Wissenswertes über Kultur und Geschichte der durchreisten Regionen. Wer jedoch Ruhe und Erholung sucht, bleibt an Bord und geniesst die Aussicht auf die vorüberziehenden Uferlandschaften. Unterhaltung und kulinarische Genüsse bereichern den Aufenthalt an Bord. Zudem haben Flüsse keinen Wellengang. Wer sich also vom Alltag erholen und gleichzeitig etwas erleben möchte, ist an Bord der Schiffe von Thurgau Travel bestens aufgehoben.