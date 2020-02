Rasche Hilfe bei Frauenleiden

«Bei einer klaren Diagnose raten wir zu Entzündungshemmern, pflanzlichen Tabletten oder Tees», so die Apothekerin. In der Mistel Rotpunkt Apotheke werden häufig Blasenentzündungs-Checks durchgeführt. «Es ist leider ein verbreitetes Frauenleiden», weiss die Geschäftsführerin. Schuld ist die Anatomie – die kurze Harnröhre erleichtert das Eindringen der Bakterien und führt so oft zu einer Entzündung. Viel Trinken und harntreibende Mittel helfen sofort. Aber auch zur Vorbeugung empfiehlt sie, pro Tag mindestens einen bis eineinhalb Liter zu trinken. «Um einer erneuten Blasenentzündung vorzubeugen, empfehlen wir Preiselbeertabletten oder D-Mannose», so Kathrin Knechtle-Huggel.

Diskret und schnell Der Blasenentzündungs-Check wird diskret in einem separaten Behandlungszimmer durchgeführt. Die dazu ausgebildeten Apothekerinnen und Apotheker klären mit einem Fragebogen ab, ob es andere Gründe für die Symptome gibt, danach folgt ein Urintest. Falls es wegen der Entzündung bereits zu Blut im Urin gekommen ist und die Schmerzen sehr stark sind, empfehlen die Apothekerinnen und Apotheker einen Arztbesuch, können aber in begründeten Fällen auch selbst Antibiotika abgeben.

Wieso zum Test in die Apotheke?

Wer schnell reagiert, kann oft mit natürlichen Mitteln wie Tee und Kräutern geheilt werden.

Der Check hilft, rasch andere Ursachen auszuschliessen und die richtige Behandlung anzugehen.

Apotheken sind ein wichtiger Teil des Gesundheitssystems und die pharmazeutisch ausgebildeten Spezialisten bieten ein kostengünstiges, niederschwelliges Angebot.

D-Mannose gegen Entzündung D-Mannose ist eine Zuckerart, die verhindert, dass E-Coli-Bakterien an der Blasenwand andocken können und verhindert somit einen Infekt. Wirksam ist beispielsweise Femmanose N zur Behandlung und Prävention von Harnwegsinfekten.

Blasenentzündungs-Check Ihr Zeitaufwand: 10 – 15 Min.