Das Hochladen wird kontrolliert

Ein Glaubenskrieg

Die Auseinandersetzung um die Reform, die eigentlich das veraltete Urheberrecht fit für die digitale Welt machen soll, erinnerte zum Schluss an einen Glaubenskrieg, der vor allem in Deutschland ausgetragen wurde. Auf der einen Seite eine Allianz aus Netzaktivisten, Linken, Grünen und US-Internetkonzernen. Sie warnten vor Zensur und vor dem Tod des freien Internets.

Der Artikel 13, in der finalen Version des Gesetzes zum Artikel 17 geworden, macht Plattformen wie Youtube künftig automatisch haftbar für illegal hochgeladene Inhalte. Für die Allianz der Kritiker muss das gezwungenermassen zu sogenannten Uploadfiltern führen, ein Kampfbegriff in der hitzigen Debatte.

Anders könnten die Plattformen Inhalte wie Lieder oder Bilder gar nicht auf Verstösse überprüfen, so die Kritiker der Reform. Sie warnen davor, dass solche Filter auch legale Inhalte wie beispielsweise Parodien oder Zitate blockieren und so die freie Meinungsäusserung einschränken werden. Die Gegner der Reform sprachen nach der Abstimmung von einem schlechten Tag für die Freiheit im Internet.

Auf der anderen Seite sahen die Konservativen im EU-Parlament, Verlegerverbände, Verwertungsgesellschaften oder die Musikbranche das Votum als positives Signal an die Kultur- und Kreativwirtschaft.

«Wollen wir es zulassen, dass per Shitstorm regiert wird?»Axel Voss, EU-Parlamentarier

Die erhöhte Aufmerksamkeit in Deutschland hatte sicher auch damit zu tun, dass mit Axel Voss ein Deutscher als Berichterstatter im EU-Parlament die Reform vorantrieb. Der Christdemokrat beklagte gestern, dass in der Debatte jegliches Mass verloren gegangen sei. So wurde der 55-Jährige im Internet zur Hassfigur und zur Zielscheibe für Beschimpfungen, Morddrohungen inklusive.