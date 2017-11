Am Ende untergegangen

Hediger: «Ein Schlag ins Gesicht»

Tapfer wehrten sich die Thuner. Neun Minuten fehlten ihnen zum vierten Cuphalbfinal-Einzug der Geschichte. «Aber am Ende herrscht Frust pur», sagte Captain Dennis Hediger. Der Schlussspurt des FC Zürich mit drei Toren vom 1:3 zum 4:3 hatte dem Thuner Routinier sichtlich zugesetzt. «Das ist ein Schlag ins Gesicht, ein brutaler Abend.» Hediger hatte sich im Vorfeld der Partie über «arrogante Aussagen» genervt, dass dem FCZ gegen die ersatzgeschwächten Thuner eigentlich nichts passieren könne. «Aber wir hatten elf hungige Profis auf dem Platz und zeigten viel Moral.»



Das taten indes auch die Zürcher. In der Pause hatten sich die FCZ-Akteure nach der ungenügenden ersten Halbzeit gegenseitig angeschrien. Nach dem Schlusspfiff schrien sie gemeinsam die Freude über den Sieg in den Zürcher Nachthimmel. «Wir haben bis am Schluss an das Weiterkommen geglaubt», sagte Michael Frey. Der FCZ-Stürmer aus Münsingen war mit seinem zweiten Tor in der 94. Minute der Matchwinner. «Wir hatten nach dem 1:3 nichts mehr zu verlieren, warfen alles in den Angriff. Wir merkten, dass die Thuner zu zittern begannen. Das konnten wir letztlich ausnützen.» Dass der Auftritt der Gastgeber vor der Pause nicht gut war, störte Frey am Ende nicht mehr: «Im Cup zählt einzig, dass man eine Runde weiterkommt.» Trainer Uli Forte gab aber immerhin zu: «Das war ein glücklicher Sieg für uns.» pbt