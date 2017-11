«Das ist ein Skandal»

In Ihrer ersten Karriere waren Sie Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin, Gewinnerin des Gesamtweltcups. Bei den drei Weltcuprennen in diesem Winter verpassten Sie den zweiten Lauf. Warum tun Sie sich das an?

Maya Pedersen: Ich tue mir gar nichts an! Ich habe immer noch Spass am Skeleton, wie Mitte der Neunzigerjahre, als es noch nicht mal den Weltcup gab. Die Sinnfrage stellen weder ich noch mein Umfeld – im Gegenteil.

Inwiefern?

In Norwegen hat Sport einen ­höheren Stellenwert als in der Schweiz. Über mein Comeback wurde im Staatsfernsehen berichtet. Die Rektorin der Schule, in welcher ich unterrichte, hat mir den roten Teppich ausgelegt, mir beim Organisieren geholfen, für Ersatz während meiner Absenzen gesorgt.

Weshalb entschieden Sie sich im Sommer 2016, über sechs Jahre nach Ihrem Rücktritt, zum Comeback?

In erster Linie, weil mein Mann Snorre norwegischer Nationaltrainer wurde. An der WM 2013 in St. Moritz und während der Olympischen Jugendspiele in Lillehammer 2016 stellte ich mich als Vorfahrerin zur Verfügung, die Zeiten waren ziemlich gut. Auf einmal dachte ich: Versuch es doch nochmals. Ich überlegte lange, ob ich für die Schweiz starten sollte. Aber es wäre zu kompliziert und umständlich gewesen. Zudem wollte ich niemandem den Platz wegnehmen.

Welche Ziele verfolgen Sie?

Ich will mich für die Olympischen Spiele in Pyeongchang qualifizieren. Ich bin nach wie vor sehr ehrgeizig, das zeigte sich letzte Woche in Whistler, als ich im Training an den Top 10 dran war, im Rennen aber viel zu nervös wurde und alles vergeigte. Will ich den zweiten Lauf erreichen, darf ich wegen der physischen Gegebenheiten kaum Fehler begehen.

Wie meinen Sie das?

Am Start bin ich schon als junge Pilotin nie die Schnellste gewesen. Entscheidend aber ist, dass die Athletinnen grösser und schwerer geworden sind. Mit 57 Kilogramm bin ich deutlich zu leicht, das wirkt sich in der Bahn negativ aus. Den Schlitten schwerer zu machen, ist aber kontraproduktiv – dies macht das Anschieben nur noch mühsamer. Ist die Olympiateilnahme eine realistische Vorgabe?

Der norwegische Verband verlangt zwei Top-12-Ergebnisse. Doch selbst wenn ich die Kriterien erfülle, habe ich keine Garantie, nach Südkorea fliegen zu dürfen. Warum nicht?

Das Internationale Olympische Komitee lässt 50 Skeletonpiloten zu. Die Männer haben 30, die Frauen 20 Plätze. Das ist ein Skandal – wir haben es mit Frauendiskriminierung zu tun! An den zwei letzten Spielen haben die Männer ihr Kontingent nicht einmal ausgeschöpft. Bei uns dürfen zudem eine Australierin und eine Afrikanerin starten – die Afrikanerin ist nicht ansatzweise konkurrenzfähig. So wie es aussieht, kämpfen 13 Nationen um eines der letzten 3 Tickets. Auch für die Schweiz wird es sehr schwierig.

Sie sind zweifache Mutter, wurden am Montag 45 – fährt man in diesem Alter in einer Hoch­geschwindigkeitssportart mit angezogener Handbremse?

Nein. Das tat ich ein einziges Mal: Am Tag nachdem der georgische Rodler Nodar Kumaritaschwili 2010 an den Olympischen Spielen in Vancouver tödlich verunglückt war, fuhr ich im Training mit der Nummer 1. Ich fühlte mich schlecht, dachte während des Laufs an meine Kinder.

Familie, Job, Sport: Wie bringen Sie alles unter einen Hut?

Es ist anstrengend. Als Lehrerin habe ich im Sommer acht Wochen Ferien. Im Frühling und im Herbst aber muss ich schon ziemlich clever planen, da kommt die Erholung zu kurz. Meine Kinder betreiben auch intensiv Sport; sie spielen Handball und Fussball, machen Leichtathletik. Mein Mann unterstützt mich, auch die Schwiegermutter und Freunde helfen, wo sie können.

Wie weit reichen Ihre Pläne?

Ende Saison wird Schluss sein. Wobei mich meine Tochter bereits zum Weitermachen animiert hat (lacht). Der Aufwand ist gewaltig, das Projekt nicht ganz billig. Mein Mann hat sein E-Bike verkauft, ich verkaufte meinen neusten Schlitten, das half bei der Finanzierung dieses Winters.

Auf jenem Schlitten stürzten Sie letzte Saison schwer . . .

. . . die Bahn in Sigulda (Lettland; die Red.) ist sehr anspruchsvoll. In der zwölften Kurve wurde ich hinausgeschleudert; obwohl nichts gebrochen war, musste ich zwei Tage lang im Spital bleiben. Mittlerweile fahre ich wieder auf dem Schlitten, mit dem ich 2006 Olympiasiegerin geworden bin.

Hadern Sie damit, aus der Goldmedaille finanziell zu wenig Profit geschlagen zu haben?

Es wäre mehr möglich gewesen. Zudem lebte ich schon damals in Norwegen; ich ging bald wieder arbeiten und musste deswegen Einladungen für TV-Auftritte ­absagen. Daher geriet ich rasch in Vergessenheit. (Berner Zeitung)