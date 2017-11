«Als Bernerin habe ich einen schweren Stand»

WM in Bratislawa

Vom 1. bis 10. Dezember findet in der slowakischen Hauptstadt Bratislava die 11. Frauen-Weltmeisterschaft statt. Die Schweizerinnen eröffnen das Turnier am Samstag mit dem Gruppenspiel gegen Polen; es folgen die Vergleiche mit Deutschland und den grossen Favoritinnen aus Schweden. ­Gemäss Papierform würde die Equipe von Nationaltrainer Rolf Kern die Gruppenphase auf Platz zwei abschliessen, im Viertelfinal eine Pflichtaufgabe erledigen und danach in den Halbfinals auf Finnland treffen.



Zuletzt stand 2009 eine helvetische Auswahl im Final, wo sie an den Schwedinnen scheiterte. 2005 holten die Schweizerinnen nach dem Finalsieg über Finnland zum bisher einzigen Mal den Weltmeistertitel. Am letzten Turnier vor zwei Jahren gewann die Schweiz Bronze. In diesem Jahr käme eine Qualifikation fürs Endspiel einer Überraschung gleich.



Simone Wyss (Wizards Bern-Burgdorf) ist im Aufgebot Kerns die einzige im Bernbiet engagierte Stürmerin. Wyss’ Teamkolleginnen Brigitte Mischler und Lena Cina sind ebenso Verteidigerinnen wie Lisa Liechti und Nadia Reinhard (Skorpion Emmental Zollbrück). Ebenfalls dabei ist Nathalie Spichiger, Bernerin in Diensten Churs. lsi