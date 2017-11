«Achtung, der Ruberto kommt»

Welche Note würden Sie sich nach den zwei spielentscheidenden Fehlern beim 1:2 gegen St. Gallen geben?

Francesco Ruberto: Natürlich würde ich mir keine gute Note geben. Aber das ist das Los eines Torhüters. Wenn er einen Fehler begeht, bedeutet das oft auch gleich einen Gegentreffer.

Ein Stürmer müsste für die gleiche Schelte wohl drei Penaltys in einem Spiel verschiessen. ­Finden Sie das unfair?

Ich behaupte, den Goaliejob kann nicht jeder ausüben. Macht er einen Fehler, sagen die Leute schnell, der reicht nicht, der ist nicht fähig. Damit muss ein Torhüter umgehen können. Fehler passieren. Wichtig ist, dass man daraus lernt und sich aus dem Tief befreit. Nur an solchen Spielen wächst man.

Was haben Sie eigentlich zur Mannschaft gesagt?

Nicht viel. Natürlich habe ich den Jungs gesagt, dass es mir leidtäte. Aber sie wissen, dass ich es besser kann und die Bälle nicht absichtlich fallen gelassen habe. Auch für die Fans tut es mir leid, dass ich sie enttäuscht habe.

Gab es Sprüche von den Mitspielern?

In unserer momentanen Lage können wir uns keine Sprüche erlauben –niemand! Wir müssen uns als Einheit aus dieser Situation befreien. Jeder muss fokussiert arbeiten und dem anderen helfen.

Haben Sie eine Erklärung für die Lapsus?

Ich traf die falschen Entscheidungen. Es waren jeweils zu viele Spieler um mich herum. Ich hätte den Ball einfach mit den Fäusten wegspedieren sollen. Das werde ich das nächste Mal tun.

Sie haben die schwierige Situation angesprochen: Thun liegt auf dem zweitletzten Platz, hat zehn verletzte Kaderspieler. Erzeugte dies zusätzlichen Druck?

Wenn es gut läuft, ist es immer einfach. Grosse Spieler zeigen unter Druck Charakter. Nach solchen Partien werde ich noch stärker und besser. Ich halte mich an mein Vorbild Gigi Buffon. Als es ihm nicht gut lief, haben alle gesagt, er sei zu alt. Wenig später avancierte er wieder zum Matchwinner. Genau so muss eine Antwort sein.

Haben Sie das Spiel verarbeitet?

Selbstverständlich war ich von meiner Leistung enttäuscht, dass ich solche Bälle nicht festhalten konnte. Schlafen konnte ich trotzdem. Mittlerweile habe ich die Fehler analysiert, auch mit meinem Goalietrainer Patrick Bettoni. Mit ihm arbeite ich ebenfalls im mentalen Bereich.

Sie sind erst seit Sommer die Nummer 1. Braucht es Zeit, in diese Rolle hineinzuwachsen?

Ich denke nicht. Ich brauche nicht mehr Zeit. Trainer Marc Schneider hat mir das Vertrauen ausgesprochen. Ich will zeigen, dass ich die Nummer 1 bin und bleibe. Ich musste mir bisher immer alles erarbeiten, mir wurde nichts geschenkt. Schon oft musste ich Kritik einstecken, aufgegeben habe ich trotzdem nie. Ich glaube weiterhin an mich und bin überzeugt, dass ich meinem Team noch sehr viel helfen kann.

Was sagte Ihr Vorgänger und nun die Nummer 2, Guillaume Faivre, zu Ihnen?

Er hat mich aufgemuntert. Guy hat gesagt, ich hätte Mut bewiesen, dass ich versucht hätte, die Flanken zu holen, und nicht auf der Linie stehen geblieben sei. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Er unterstützt mich.

Ist das die schwierigste Phase in ihrer Karriere?

Klar. Jetzt werde ich angegriffen, kommt die Goaliefrage, heisst es schnell, ich sei noch nicht bereit. Aber wie gesagt, umso mehr stärkt mich das. Ich finde es eigentlich noch cool: Jetzt kann ich allen zeigen, dass sie mit ihren Einschätzungen falsch liegen.

Wo haben Sie noch Potenzial?

Ich muss noch böser werden. Wenn ich aus dem Tor komme, muss ich das resoluter tun. Die Gegner müssen wissen: Achtung, der Ruberto kommt, jetzt gibt es Schmerzen! Wenn früher Oliver Kahn aus dem Tor kam, wussten auch alle, was es geschlagen hatte.

Ein Torhüter ist schnell der Depp, aber auch schnell der Held. Sind Sie froh, stehen am Mittwoch mit dem Cupviertelfinal gegen den FC Zürich und am Sonntag mit dem Derby gegen YB grosse Spiele an?

Bei einem allfälligen Penaltyschiessen könnte ich tatsächlich schon gegen Zürich wieder zum Helden werden. Aber ein Spiel reicht dafür nicht, ich muss konstant gute Leistungen zeigen. Erst das zeichnet einen guten Goalie aus. Und das zu werden, ist und bleibt mein Ziel.

(Berner Zeitung)