Gastrokritik Frohsinn Bern – Frohsinniger und lustvoller Koch gesichtet Das Restaurant Frohsinn in der Berner Münstergasse wurde letzten Winter nach einem Umbau eröffnet. Es hat sich bereits einen Ruf erarbeitet, dem die Einkehrer gefolgt sind. Claudia Salzmann

Letzthin wurde die Einkehrerin von einem gestandenen Gastronomen gefragt, welches das beste Restaurant in Bern sei. Das ist eine schwierige Frage, denn nicht immer passt die Küche zur Tischgesellschaft. Mit anderen Worten: Geschmackssache. Der Gastronom hatte selbst eine Antwort parat: das Restaurant Frohsinn in der Münstergasse. Dieses hat die Burgergemeinde übernommen, und nach anfänglicher Fluktuation hat man nun den Rank in der Küche gefunden: An Herd und Ofen steht Urs Lustenberger.