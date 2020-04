Verkehrssicherheit im Oberland – «Froh um jeden Wildunfall, der nicht passiert» Mit Duftzäunen wollen Jäger die Aufmerksamkeit der Wildtiere wecken und so die Anzahl Kollisionen mit Strassenfahrzeugen reduzieren. Der Grindelwalder Hegeobmann Alexander Sommer zeigt, wie dies funktioniert. Bruno Petroni

Der passionierte Jäger Alexander Sommer installiert entlang der Kantonsstrasse nach Grindelwald diese Duftzäune, um die Sinne und die Aufmerksam der Wildtiere zu wecken. Foto: Bruno Petroni

Etwas unförmig sehen sie aus, die in dünne Maschendrahtkörbchen geblasenen, handgemachten Schaumkegel. Doch der Zweck dieser auf Äste aufgespiessten, an Styropor erinnernden Duftäpfel dient nicht der Schönheit, sondern der Sicherheit: Alexander «Xandi» Sommer, Hegeobmann des Jagd- und Wildschutzvereins Grindelwald, will die Sicherheit der Wildtiere im Lütschinental erhöhen. «In den letzten drei Jahren kamen zwischen Zweilütschinen und Grindelwald sieben Rehe durch eine Kollision mit einem Fahrzeug ums Leben, was auch für die Verkehrsteilnehmer eine grosse Gefahr darstellt.» Aus diesem Grund hat der 47-jährige Grindelwalder zusammen mit den Jungjägern jetzt an unübersichtlichen Stellen entlang der Kantonsstrasse sogenannte Duftzäune angebracht – alle 10 bis 15 Meter einen Duftkegel. «Jetzt im Frühjahr beginnt sich das Wild wieder zu bewegen; die Tiere ziehen von ihren winterlichen Aufenthaltsorten an die Sonnenhänge, was entsprechend viel Wildwechsel zur Folge hat», sagt Xandi Sommer. «Der Duftzaun dünstet einen Grossraubtiergeruch aus, was die Sinne und die Aufmerksamkeit des Reh-, Rot- und Schwarzwildes erhöht, sein Verhalten sensibilisiert und beeinflusst, sodass es die markierten Strassenbereiche meidet.» Sommer impft die Schaumbälle monatlich einmal mit tierabweisendem Duft nach. Eine Fronarbeit, die der passionierte Jäger gerne leistet: «Letztendlich kommt diese Sicherheitsmassnahme allen zugute: den Verkehrsteilnehmern, den Landwirten und auch den Wildtieren.»