Airfryer im Selbstversuch – Frittieren ohne Fett – geht das? Der Hype um Airfryer ist riesig. Doch das Prinzip Heissluftfritteuse kann nicht funktionieren. Kathrin Hollmer

Mit einer Fritteuse hat der Airfryer so viel zu tun wie eine Sportsalami mit Fitness. Philips brachte das erste Modell 2010 auf den Markt. Foto: Getty Images

Man will so unbedingt daran glauben, das Ding heisst schliesslich Fritteuse. Airfryer, Heissluftfritteuse, um exakt zu sein, und genau der Zusatz ist das Problem. Man kann mit heisser Luft nicht frittieren, wie sollte man auch? Die Wahrheit ist: Mit einer Fritteuse hat der Airfryer so viel zu tun wie eine Sportsalami mit Fitness. Aber der Name, das muss man der Heissluftfritteuse lassen, ist fantastisches Marketing.