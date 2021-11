Thuner Sozial-Stern – Fritschi AG gewinnt Auszeichnung Die Fritschi AG in Reichenbach gewinnt den Thuner Sozial-Stern 2021. Die feierliche Übergabe fand am Dienstagabend statt.

Die Produktionsstätte von Fritschi Bindings in Reichenbach. Foto: Nik Sarbach

Die Berufliche Förderung & Klärung Thun hat am Dienstagabend zum 24. Mal den Thuner Sozial-Stern verliehen. Der Preis geht an Unternehmen, die sich für die berufliche Eingliederung von Menschen mit einer Leistungsbeeinträchtigung aus psychischen und körperlichen Gründen einsetzen – und Arbeitsplätze für diese erhalten oder schaffen.

Die Jury zeichnet in diesem Jahr die Fritschi AG Swiss Bindings in Reichenbach mit dem Thuner Sozial-Stern aus. Bei der Fritschi AG sind rund 40 Mitarbeitende angestellt. «Vor allem in der Produktion werden Menschen mit Beeinträchtigungen immer wieder Praktika, Arbeits- und Aufbautrainings sowie Arbeitsversuche über die IV bis hin zu Festanstellungen angeboten», schreibt die Jury in ihrer Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Mit viel Einsatz und Herzblut passe sich die Fritschi AG den individuellen Bedürfnissen ihrer Mitarbeiterinnen an.

pd

