Camping Waldegg Burgdorf – Fristlose Kündigung war nicht rechtens Die Schlichtungsbehörde Emmental-Oberaargau hat entschieden: Dem Platzwart des TCS-Campings Waldegg in Burgdorf wurde ungerechtfertigt fristlos gekündigt. Urs Egli

Der TCS Camping Waldegg in unmittelbarer Nähe der Emme in Burgdorf hatte in diesem Jahr eine sehr gute Saison. Foto: Beat Mathys

Für Georgios Kypriotis war der Job als Platzwart des TCS-Campings Waldegg in Burgdorf eine Arbeit in einem kleinen Paradies direkt an der Emme. Der heute 50-jährige gebürtige Grieche wollte nach seiner Zeit als Koch in der Taverna Aphrodite in der Oberstadt etwas Neues ausprobieren. Doch die Freude dauerte nur ein Jahr.

Schwammige Begründung

Kurz vor Saisonstart im Juni dieses Jahres erhielt Kypriotis die fristlose Kündigung. Zu den Gründen, die zu diesem drastischen Schritt geführt hatten, wurde nichts Genaues bekannt. Man habe ein Stillschweigeabkommen unterzeichnet, sagte der Präsident des TCS-Camping-Clubs Biel-Seeland, Leander Gutzwiller, damals. Er meinte nur: «Die Kündigung ist das Resultat von verschiedenen über längere Zeit geführten Gesprächen, mit dem Ziel, Herausforderungen im Bereich Kommunikation und professionellem Verhalten miteinander zu lösen. Dies ist leider nicht gelungen.»