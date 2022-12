Wasserversorgung Blattenheid – Frisches Wasser aus neuen Mauern Für zwei Millionen Franken hat die Wasserversorgung Blattenheid in Herbligen ein neues Reservoir realisiert und vorsorglich in Stromgeneratoren investiert. Stefan Kammermann

So sieht das neue Reservoir der Wasserversorgung Blattenheid in Herbligen von aussen aus. Foto: Stefan Kammermann

«Jetzt sind die Mauern deutlich dicker», sagt Volker Dölitzsch, Betriebsleiter Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid (WGB). Er spricht damit das neue Reservoir am Wydibühl in Herbligen an, das kürzlich seinen Betrieb aufgenommen hat. Rund zwei Millionen Franken hat der regionale Wasserversorger in die neue Reservoiranlage investiert.