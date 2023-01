Belle Époque in Kandersteg – Frischer Wind wehte durch alte Zeiten Die Belle-Époque-Woche fand am Sonntag mit einem Nostalgieskirennen ihr entschleunigtes Ende. Luc Marolf

Belle-Époque-Vereinspräsidentin Annemarie Kempf Schluchter nahm zum ersten Mal selbst am Nostalgieskirennen teil. Foto: Luc Marolf

Hektisches Treiben am Sonntagmorgen am Bahnhof Thun. Frisch gewachste Ski mit geschliffenen Kanten stehen bereit. Mehrere Dutzend Skibegeisterte tummeln sich herum, mit den coolsten und farbigsten Sonnenbrillen auf dem Kopf und den teuersten Sportkleidern am Leib. Sie entfliehen dem nebligen Flachland und machen sich auf, unter Sonnenschein die Berghänge hinunterzusausen.