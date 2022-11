Bilden wir zu viele Akademiker aus? Laut Gastautor Werner Bangerter lässt sich die Antwort im Bundesamt für Gesundheit finden. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas (Keystone/DPA)

Neulich an einem Podiumsgespräch zum Thema «Bilden wir zu viele Akademiker aus?». Eine Frage, die sich mir als Lehrer und einstigem Absolventen eines Lehrerseminars, der seit Monaten darauf wartet, dass der Elektromonteur endlich eine neue Lampe im Badezimmer montiert, zwangsläufig stellt. Es debattieren eine Erziehungsdirektorin, ein Rektor eines Gymnasiums, ein Oberstufenlehrer und Publizist, zudem ein Ex-Regierungsrat und Gymnasiallehrer – geballte Expertise also. Trotzdem verlasse ich nach zwei Stunden das Wortgefecht ohne schlüssige Antwort.

Dass bald darauf das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Frage auf Umwegen beantworten würde, hätte ich mir nicht träumen lassen. Doch schön der Reihe nach:

Das BAG liess vermelden, aufgrund einer zweijährigen Studie hätte man festgestellt, die Raumluft in zwei von drei Schulzimmern sei mit Kohlendioxid und «Tausenden unterschiedlicher Substanzen» überbelastet. Schülerinnen und Schüler litten oft an Kopfschmerzen, fühlten sich müde, und ihre Konzentration und Leistungsfähigkeit lasse deshalb stark nach. Getestet worden waren immerhin hundert Schulzimmer in drei Kantonen. Der Mief in Schulzimmern beeinträchtige Gesundheit und Wohlergehen der Lernenden, schlussfolgert das BAG.

Aber das Amt stelle uns, damit wir nicht verzweifeln, gleichzeitig eine Verbündete im Kampf gegen schlechte Luft zur Seite: Simaria, die Lüftungssimulatorin. Wer bei ihr online Länge, Breite und Höhe des Schulzimmers und die Anzahl Personen im Schulzimmer eintippt, dem gebiert Simaria einen «Lüftungsplan» – für einen ganzen Schultag, mit Smileys. Meine anfängliche Skepsis verflog rasch. Simaria berechnet zuverlässig, dass in einem kleinen Raum (40 m³) mit vielen Personen (10) die gute Luft bereits nach 13 Minuten übel riecht. Chapeau!

«Keine Gegenstände auf den Fenstersims stellen – sie erschweren ein vollständiges Öffnen der Fenster!» Zitat aus der Medienmitteilung des BAG

Was hat nun der Mief in Schulzimmern mit einer hohen Akademikerquote zu tun? Diese Antwort liegt auf der Hand: Wer als Hochschulabsolvent weder in der Privatwirtschaft noch an der pädagogischen Front in CO₂-kontaminierten Schulzimmern tätig ist, findet heutzutage eine Anstellung in der Verwaltung. Zum Beispiel im Bundesamt für Gesundheit. Dort dürfen Akademiker mit wissenschaftlich fundierten Studien dem Lehrpersonal proaktiv unter die Arme greifen und gleichzeitig die krass vernachlässigte Volksgesundheit fördern.

Zitate aus der Medienmitteilung des BAG: «Mit spezifischem und effizientem Fensterlüften kann die Luft im Schulzimmer rasch verbessert werden!» Wer ausser bestqualifizierte und -bezahlte Akademiker und Akademikerinnen im BAG wäre zu dieser Erkenntnis fähig? Wer denn, ausser hochbezahlte Hochschulabsolventen, zum erhellenden Hinweis «gute Luft verkürzt die Reaktionszeit für richtige Antworten»? Wer zum Tipp «Keine Gegenstände auf den Fenstersims stellen – sie erschweren ein vollständiges Öffnen der Fenster!»? Mein säumiger Elektroinstallateur gewiss nicht.

Es herrscht derzeit Lehrermangel. Mit Stellvertretungen hilft man da gerne aus. Aber ich werde mich hüten, an einer Schule anzuheuern, wo mich nicht mindestens eine hilfsbereite Kollegin beim Fensteröffnen unterstützt – und wo keine direkte Helpline zum BAG eingerichtet ist.

