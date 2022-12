Japanische Küche in Bern – Ein Sushi-Koch wagt Experimente Bern ist um eine Sushi-Adresse reicher: Am Casinoplatz werden im Restaurant Maki experimentelle Sushi aufgetischt. Das sagen etablierte Sushimaster dazu. Claudia Salzmann

Michal Zietek ist der Küchenchef im Maki. Er hat acht Jahre «Roll-Erfahrung». Foto: Adrian Moser

Hinter dem neuen Lokal Maki steckt der Berner Arzt Hans Merki. Erst gerade hat er das Wirtepatent erworben, dabei hat er schon viel Erfahrung in der Gastronomie: Die Berner Markthalle war sein grösstes Projekt, danach eröffnete er das japanische Lokal Japigo in der Spitalgasse und baute die Asino-Bar am Casinoplatz. Nach diversen Pop-up-Projekten ist nun die Baubewilligung fürs benachbarte Maki da.