Sweet Home: Fische und Meeresfrüchte – Frisch vom Meer Paella, Jakobsnüsse und Meeresrauschen: So kochen Sie sich mitten in ein kleines Bistro. Marianne Kohler Nizamuddin

Sie sitzen in der Ecke in einem hübschen Bistro, irgendwo auf der Welt. Vielleicht warten Sie auf ein Date, vielleicht lesen Sie oder träumen ein bisschen vor sich hin. Das Bild vom Meer, das schief an der Wand hängt, lässt sie mit den Wellen aufs Meer hinausfahren. Sie bestellen noch einen Cocktail und nehmen sich vor, beim Nachhauseweg auf dem Fischmarkt vorbeizuschauen und abends etwas Feines mit Fisch und Meeresfrüchten zu kochen. Foto über Horngry

1 — Eine Art Bouillabaisse

Eintopf: Fischragout mit Meeresfrüchten . Foto über: Scaling Back Blog

Dieses einfache Schmorgericht mit Fisch und Meeresfrüchten ist ein Festessen der besonderen Art.