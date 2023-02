Vandalenakt in Bönigen – Frisch gepflanzt – und bereits wieder umgehackt Am Brienzerseeufer waren zum wiederholten Mal Vandalen am Werk. Sehr zum Ärgernis des Vogelschutzvereins Bödeli. Dieser sieht den Brutplatz seltener Vogelarten gefährdet. Christoph Buchs

Vandalenakt am Ufer des Brienzersees. Das Überbleibsel einer einst drei Meter hohen Birke. Foto: Christoph Buchs

Das Brienzerseeufer lädt zum Verweilen ein. Auch in der kühleren Jahreszeit werden hier zuweilen Lagerfeuer entfacht. Wenn die Ufergäste das benötigte Holz nicht selber mitbringen, bedienen sie sich von dem, was die Natur in der Umgebung hergibt – und greifen zum Beil. Bereits vor einem Jahr wüteten Vandalen am Seeufer in der Nähe des Baggerseeli an einem Baum. Sie sägten Efeu und Wurzeln eines gesunden Baumes (diese Zeitung berichtete).