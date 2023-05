Gastrokritik Nari Thai Eatery, Bern – Frisch, fein und fleischlos Nach der Lorraine findet sich nun auch am Eigerplatz eine Thai Eatery. Der Unterschied: Am Eigerplatz setzt das Team auf vegetarische Speisen. Das schmeckt. Simone Klemenz

Der Reis steht im Mittelpunkt, die verschiedenen Currys und Wokgerichte werden drum herumdrapiert. Foto: sik

Wir haben Glück und erwischen für unser Dinner einen der ersten sonnig warmen Frühlingsabende. Im Voraus bequem online reserviert, wartet unser Tischchen auf der Terrasse auf uns. Zwischen der Kaffeebar Drip Roasters und der Pizzeria da Nino gelegen, reiht sich die Nari Thai Eatery am Eigerplatz an einem Ort in Bern ein, an dem sich jüngst mehrere hippe Lokale einquartiert haben. Eröffnet wurde das kleine, farbenfrohe Lokal im vergangenen Sommer.