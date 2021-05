«Die Warnung vor der Klimakatastrophe oder dem Weltuntergang durch einen Sektenguru ist kein terroristischer Akt», schreibt Autor Kurt Pelda. Illustration: Kornel Stadler

Könnten radikale Klimaschützer unter das Anti-Terrorismus-Gesetz fallen, über das wir am 13. Juni abstimmen? Gegen die Einschränkung der Grundrechte von jeweils ein paar Dutzend «Gefährdern» – vornehmlich aus der jihadistischen Szene – kommt Widerstand von Links-Grün und von Menschenrechtsorganisationen.

Die Kritiker stören sich an der im Gesetz verankerten Definition, dass Terroristen «Furcht und Schrecken» verbreiten, um die staatliche Ordnung zu beeinflussen oder zu verändern. Aktivisten, welche die Klimakatastrophe an die Wand malen, könnten in der Lesart der Kritiker ebenfalls vom Gesetz erfasst und im schlimmsten Fall mit Hausarrest belegt werden.