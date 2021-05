Beiträge zum Nahost-Konflikt – «Fridays for Future» teilt Post mit antisemitischem Inhalt Auf ihrer offiziellen Instagram-Seite solidarisierte sich die Bewegung mit den Palästinensern. Der umstrittene Beitrag sorgt in den eigenen Reihen für Unruhe.

Geriet wegen eines Tweets zum Nahost-Konflikt ins Kreuzfeuer: Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg an einem von «Fridays for Future» organisierten Klimastreik in Stockholm (20. Dezember 2019). Foto: Pontus Lundahl (Getty Images)

Die Bewegung «Fridays for Future» hat auf ihrem offiziellen Instagram-Kanal mehrmals Inhalte zum aktuellen Nahost-Konflikt geteilt und sich dabei mit den Palästinensern solidarisiert. Laut «Spiegel» teilte die soziale Bewegung am Mittwoch diesbezüglich einen problematischen Post mit antisemitischem Inhalt. Im Beitrag hiess es: «Unsere Herzen sind bei all den Märtyrern, die ihre Leben verloren haben. Die Gewalt und der Verlust von Leben ist eine Tragödie, und ihr Blut wird nicht vergessen werden. Mögen aus den Erinnerungen daran ein Segen und eine Revolution werden.»

Weiter hiess es: «Die Verbindung zwischen einem Volk und einem Land geht über politische Motive hinaus. Land fördert spirituellen und kulturellen Wohlstand, wobei die Verantwortung für seine Pflege von Generation zu Generation weitergegeben wird und sie dabei verbindet.» Der Post erntete auf Social Media nebst Zustimmung auch viel Kritik. So erinnerten das Vokabular und die Argumentationslinie laut den Kritikern stark an die Blut-und-Boden-Ideologie der Nationalsozialisten. Diese postuliert die Einheit eines Volkes mit einem Siedlungsgebiet.

Klimaschutz und Nahost-Konflikt

Nach der NS-Ideologie waren nordische Menschen durch ihre Herkunft mit dem nordischen Boden eng verbunden, andere «Völker» wären jedoch durch ihre fehlende Verwurzelung mit der Landschaft nicht in der Lage, eine ordentliche Landwirtschaft zu betreiben. Die NS-Ideologie idealisierte also nicht nur die bäuerlichen Lebensformen, sondern verknüpfte diese mit rassistischen und antisemitischen Ideen, die eine germanisch-nordische Rasse als Bauerntum einem angeblichen jüdischen Nomadentum entgegensetzen.

Einige Social-Media-Nutzer fragten sich, weshalb die Klimaaktivistinnen von «Fridays for Future» überhaupt Statements zum Nahost-Konflikt abgeben. Andere befürworteten die Posts jedoch, da der Konflikt auch mit dem Klima zu tun habe. Die Palästinenser pflanzten «seit Hunderten von Jahren» Olivenbäume und seien «Umweltschützer», hiess es in einem von «Fridays for Future» hervorgehobenen Kommentar. Die Israelis hätten die Olivenbäume gefällt und somit die Biodiversität und Ökologie des Bodens zerstört. «Die israelische Regierung zerstört buchstäblich das Land, das sie kolonisiert hat», hiess es weiter.

Deutscher Ableger distanziert sich

«Fridays for Future Germany» hat sich bereits vom Instagram-Post der internationalen Bewegung distanziert. Dies war auch im Beitrag selbst ersichtlich, wo zwei Slides explizit mit «FFF Germany befürwortet diesen Post nicht» gekennzeichnet waren. «Antisemitismus ist in keinster Weise mit unserem Selbstverständnis vereinbar», twitterte «Fridays for Future Germany» nachträglich. «Wir distanzieren uns wie im Post angegeben in aller Deutlichkeit von allen Inhalten.» Die Schweizer Klimastreik-Bewegung, die am Freitag den grossen «Strike for Future» durchführt, hat auf Medienanfragen nicht reagiert.

Schon zuvor hatten die Klimaschutz-Aktivisten für Aufruhr gesorgt, als sie auf ihrer offiziellen Instagram-Seite einen Beitrag von «Paliroots», einem Zusammenschluss propalästinensischer Aktivisten, geteilt hatten. Der Post rief zum Boykott israelischer Waren und zu harten Sanktionen auf. Somit solidarisierte sich ein Teil der Klimaschutz-Bewegung mit der sogenannten BDS-Kampagne (Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen). Die umstrittene Kampagne wirft Israel vor, die Palästinenser zu unterdrücken, und arbeitet darauf hin, Künstler und Wissenschaftler aus Israel zu boykottieren und somit Israel wirtschaftlich, politisch und kulturell zu isolieren. Der Deutsche Bundestag hat den BDS 2019 als antisemitisch eingestuft.

Die offizielle «Fridays for Future» nahm im neusten Post zum Nahost-Konflikt auch zu bisheriger Kritik Stellung: So wollten sie klarstellen, dass «wir gegen Antisemitismus und alle Formen von Diskriminierung stehen». Sie setzten sich auch gegen alle Formen von «Kolonialismus und systemischer Unterdrückung durch Militärs und Institutionen» ein. Die BDS-Bewegung sei in einigen Ländern zwar «von ihrem eigentlichen Ziel entfernt» worden, als internationale Bewegung höre «Fridays for Future» jedoch primär den «kolonisierten und unterdrückten Menschen» zu.

Kritik an Thunberg

Auch Greta Thunberg, Initiatorin der «Fridays for Future»-Bewegung, sah sich letzte Woche mit Kritik konfrontiert, als sie einen Tweet der BDS-Unterstützerin Naomi Klein teilte.

Dabei wurde Thunberg in den Kommentaren mehrfach vorgeworfen, damit den Terror der radikalislamischen Hamas zu legitimieren. «Um glasklar zu sein: Ich bin nicht gegen Israel oder Palästina», erklärte die 18-jährige Schwedin daraufhin. Es sei unnötig zu betonen, dass sie gegen jede Form von Gewalt oder Unterdrückung sei. «Und noch einmal: Es ist niederschmetternd, die Entwicklungen in Israel und Palästina zu verfolgen.»

Die jüngste Eskalation des Konflikts in Nahost hat zahlreiche Tote auf beiden Seiten zur Folge: Bei Raketenangriffen aus dem Gazastreifen sind nach Angaben der israelischen Polizei seit dem 10. Mai zwölf Menschen getötet worden. Das Gesundheitsministerium im Gazastreifen meldete innerhalb desselben Zeitraums 277 Tote bei israelischen Luftangriffen, darunter 64 Kinder.

