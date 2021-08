Kath. Kirchgemeinde Interlaken – Frey feierlich eingesetzt Die katholische Kirchgemeinde Interlaken hat einen neuen Leiter: Thomas Frey.

Thomas Frey (Dritter von links) wurde in sein neues Amt als Leiter der römisch-katholischen Gemeinde Interlaken eingesetzt. Foto: PD

Nach einjähriger Vakanz hat die römisch-katholische Kirchgemeinde Interlaken wieder einen Gemeindeleiter: «Mit einem feierlichen Gottesdienst wurde Diakon Thomas Frey in sein neues Amt eingesetzt und von den Kirchgemeindemitgliedern herzlich willkommen geheissen», schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung.

Der «stimmungsvolle» Gottesdienst sei von Orgelspiel und Alphorn musikalisch umrahmt worden. «Besonders beeindruckte die persönliche und warmherzige Predigt der Regionalverantwortlichen des Bischofsvikariats St. Verena, Edith Rey Kühntopf.» Sie vollzog anschliessend mit Verlesung der «Missio canonica» im Namen des Bischofs von Basel den Akt der Amtseinsetzung.

Von Tübingen nach Brasilien

Thomas Frey hat in Tübingen und Rio de Janeiro katholische Theologie studiert. 2006 wurde er von Bischof Kurt Koch zum Diakon geweiht. Seit 1991 lebt er in der Schweiz und war an verschiedenen Orten in den Kantonen Zürich und Aargau im Einsatz, zuletzt als Pastoralraum- und Gemeindeleiter im Pastoralraum Region Laufenburg AG. Frey ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne.

PD/sgg

