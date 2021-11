Bezos’ Freundin trifft DiCaprio – Dieses Flirt-Video wird zum Hit im Netz Der Amazon-Gründer besucht mit seiner Partnerin eine Gala – und sie hat nur Augen für den Schauspieler. Bezos reagiert mit Humor.

Sind seit 2019 offiziell ein Paar: Jeff Bezos und Lauren Sanchez. Foto: Keystone

Ein sechssekündiger Videoclip mit Leonardo DiCaprio, Amazon-Gründer Jeff Bezos und dessen Lebensgefährtin Lauren Sanchez in den Hauptrollen sorgt derzeit im Internet für Furore. Die 51-jährige Sanchez scheint den Hollywood-Star in dem Video bei einer Gala anzuhimmeln, Bezos steht – händchenhaltend – wie ein Statist neben den beiden. Zu hören ist die anscheinend intensive Unterhaltung wegen der Hintergrundgeräusche nicht, aber Sanchez› Mimik und Gestik wirkt, als ob sie nur Augen für den 46-jährigen DiCaprio hätte.

Aufgenommen wurde das Video, das bis Dienstagmorgen schon mehr als 16 Millionen Mal abgerufen wurde, bereits am Wochenende bei einer von DiCaprio moderierten Veranstaltung des Kunstmuseums Los Angeles County Museum of Art.

Die Nachrichtensprecherin ist seit 2019 mit Bezos zusammen, nachdem dieser sich von seiner Frau MacKenzie Scott getrennt hatte. Auf Twitter rief der Clip zahlreiche vorwiegend amüsierte Reaktionen hervor: «Sie ist zu alt für Leo. Du hast nichts zu befürchten», tröstet ein Nutzer den 57-jährigen Bezos. Ein anderer meint: «Körpersprache lügt nie.» Während wieder andere glauben, künftig werde DiCaprio wohl keine Amazon-Prime-Mitgliedschaft mehr haben.

Auch Bezos selbst reagierte – humorvoll – auf den Clip. Er twitterte: «Leo, komm mal her, ich will dir etwas zeigen...» Darunter postete er ein Foto, auf dem er selbst mit nacktem Oberkörper hinter einem Schild mit der Aufschrift: «Gefahr. Steile Klippe. Tödlicher Sturz», steht. Sanchez selbst hielt sich zurück. Sie schrieb auf Instagram: «Ein wunderschöner Abend gestern.» Es sei eine grossartige Veranstaltung gewesen, die wichtigen Initiativen, Ausstellungen und Programmen des Museums in den kommenden Jahren zugutekommen werde.

sz/nlu

