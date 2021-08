Neuer Verein in Thun – Freundeskreis unterstützt die Kirchgemeinde Thun-Strättligen Ein neuer Verein unterstützt die kirchliche Arbeit am Kraftort Scherzligen. Am 15. August stellt sich der Freundeskreis Scherzligen einer breiteren Öffentlichkeit vor.

Die Scherzligkirche und ihre Umgebung gelten als Kraftort. Foto: Patric Spahni

Die Reformierte Landeskirche in Thun ist im Umbruch. «Durch strukturelle Veränderungen und notwendige Sparmassnahmen sollen die Ressourcen für die kirchliche Arbeit in Scherzligen einschneidend gekürzt werden», heisst es in einer Medienmitteilung des Freundeskreises Scherzligen. Dieser Verein ist neu gegründet worden und bietet der Kirchgemeinde Thun-Strättligen seine Mitarbeit an.

Der Freundeskreis Scherzligen stellt, in Ergänzung zum künftig schmaleren Angebot der Kirchgemeinde, «seine Begeisterung, Arbeitskraft und Kompetenz zur Verfügung, um die kirchliche Arbeit am Kraftort Scherzligen in einer Weise zu pflegen, die diesem kostbaren und weitherum beliebten Ort entspricht». In den nächsten Wochen beginnen gemeinsame Gespräche zwischen Vertretern von Verein und Kirchgemeinde mit dem Ziel, in einer Leistungsvereinbarung die Zukunft Scherzligens gemeinsam zu gestalten.

Am Sonntag, 15. August (Maria Himmelfahrt), dem ursprünglichen Kirchweihtag der einstigen Marien-Wallfahrtskirche, stellt sich der Verein im Rahmen verschiedener Feiern einer breiteren Öffentlichkeit vor.

pd

