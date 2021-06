Sweet Home: In Ferienstimmung – Freuen Sie sich auf den Sommer Zeit im Garten, Ausflüge, draussen essen und entspannter wohnen: Diese Inspirationen und Rezepte bringen sommerliche Leichtigkeit. Marianne Kohler Nizamuddin

Stilvoll im Garten

Sommer in Sicht : Sonnenschirm im Retrolook. Foto über: @businessandpleasure_co

Gerade habe ich ein bisschen auf Instagram gestöbert und blieb bei einem Beitrag einer Freundin hängen. Unter einem verschwommenen Bild beginnt der Text mit: «Blurry, tired times for all of us». Diese Worte drücken für mich genau das aus, was ich und viele Menschen spüren. Die Zeit der Pandemie hat irgendwie einen Schleier über uns gelegt und verzerrt alles: die Wahrnehmung, das Tempo, die Bewegung. Und das düstere Wetter hat dies lange noch verstärkt. Umso schöner ist der erste Sonnenschein. Er bringt eine gewisse Leichtigkeit zurück und neue Energien. Meine erste «Sommertat» war ein Spaziergang mit Daisy am See, an einem Tag mit vielen Menschen. Ich vermisste das rege Treiben, denn es gehört zum Stadtleben dazu. Auch ging ich einen neuen Sonnenschirm kaufen, damit das Leben im Garten wieder unbeschwerter und stilvoller möglich ist. Der alte hat uns über zwölf Jahre gedient und er hätte uns wahrscheinlich auch noch länger begleitet, wenn wir ihn rechtzeitig vor den Winterstürmen gerettet hätten – aber da war eben diese «blurry» Zeit! Dieser Sonnenschirm ist von der amerikanischen Firma Business and Pleasure.

Mixen Sie einen Pimm's

Cocktailstunde: E in Pimm's mit Früchten, Beeren und Gurken. Foto über: One Kings Lane

Sommer, Sonne und das Draussensein verlangen manchmal nach einem typischen Sommerdrink. Da England für uns gerade nicht zuoberst auf der Reiseliste steht, stillen wir das Heimweh nach London mit einem Pimm's und stellen uns vor, wir sässen in einem freundlichen Pubgarten irgendwo in Notting Hill.

Zutaten für eine Karaffe:

2 dl Pimm's

6 dl Ginger Ale

Eiswürfel

Pfefferminzblätter

Gurkenstücke

frische Himbeeren

Orangenschnitze

Zubereitung:

Füllen Sie einen Krug mit Eiswürfeln, giessen Sie den Pimm's hinein und dann das Ginger Ale darüber. Geben Sie die Gurkenstücke, die Orangen und die Himbeeren bei und servieren Sie den Pimm's in attraktiven Gläsern mit Pfefferminzblättchen und ein paar Extra-Himbeeren.

Wie wärs mit einem Picknick am See?

Kleine Abenteuer: E ntspannte s Picknick am Wasser. Foto über: @cupofherbaltea

Das sommerliche Wetter machte es vergangene Woche endlich wieder möglich, etwas zu unternehmen, Freunde zu treffen, Ausflüge und Spaziergänge mit Picknicks zu planen. Picknicks müssen übrigens nicht grossartig sein. Packen Sie einfach ein paar feine Sachen ein, wie Rosé, Aprikosen, ein delikater Käse, ein richtig gutes Brot, ein Messer und eine hübsche Decke! Nehmen Sie sich Zeit, um wieder mal draussen zu lesen, in eine Sommergeschichte zu tauchen, dem Plätschern vom Wasser und den Vögeln zuzuhören.

Bringen Sie Ferienstimmung in die Wohnung

Umschalten: E in Wohnzimmer im Sommerlook. Foto über: The Nordroom

Auch daheim kann man jetzt auf Sommerstimmung umschalten. Bringen Sie etwas Ferienambiente in die Wohnung. Ein weisses Leintuch über dem Sofa hellt alles schnell auf. Strohhüte an der Wand, Wiesenblumen im Keramikkrug und Kissenbezüge mit hübschen Blumenmustern heitern auf und lassen entspannen wie in einem Ferienhaus.

Versuchen Sie es entspannter

Schöner es Wohnen: E in Esszimmer, das Ruhe austrahlt. Foto: Ferm Living

Die sommerliche Leichtigkeit des Wohnens beginnt mit dem Öffnen von Fenstern und Balkontüren. Führen Sie sie aber noch weiter und gönnen Sie sich entspannteres Wohnen. Dieses beginnt mit einer Aufräumaktion. Ich bemerke bei vielen meiner Einrichtungsberatungen, bei der sich Menschen von mir Ideen für eine schönere, stilvollere Wohnung wünschen, dass viel zu viel Zeug herumliegt, und dass diese Dinge in keinem Zusammenhang zueinander sind. Aufräumen und ordnen ist eine meditative Beschäftigung, die einem mit seinem Zuhause verbindet und es automatisch schöner macht. Es ist so, wie wenn man sich kämmt, frisch macht, das Tuch in die Haare bindet, die Sandalen zuschnürt und sich aufmacht zu einem Treffen oder um ein wenig zu flanieren. Gönnen Sie dieses «Hübschmachen» auch Ihrer Wohnung und schlussendlich sich und allen anderen, die mit Ihnen wohnen und leben.

Ein Sommerflirt für die Wohnung

Inszenierung: Sommergarderobe mit Surfbrett und Hüten. Foto über: Kawa Heart Studio

Beim Aufräumen und Ordnen kommen nämlich auch Ideen, wie etwas besser oder schöner platziert werden kann. Oft räumt man gleich auch noch ein paar Stühle oder das seltsame Ablagemöbel weg, in die Garage oder auf den Estrich. Machen Sie Platz für neue Ideen und kokettieren Sie ruhig auch mit ein wenig saisonalem, sommerlichem Styling. Zeigen Sie Sommerdinge, die Sie lieben: Strohtaschen, Hüte, ein Surfboard, Muscheln. Stapeln Sie Sommerbücher auf Ihrem Nachttisch oder dem Couchtisch und schmökern Sie auch darin. Füllen Sie Schalen mit Zitronen und lassen Sie sich davon zu Zitronenrezepten verführen: Granita, Zitronenpasta oder Ricotta mit Zitrone. Wie wärs mit Strandtüchern im Bad und Souvenirs auf dem Küchenregal? Und wenn Sie schon dabei sind: Spielen Sie wieder einmal vergangene Ferienhits und trällern Sie dazu!

Kreieren Sie ein Balkonparadies

Einrichten: W ohnlicher Balkon mit Möbeln und Wohnaccessoires. Foto über: Westwing Now

Einen Garten haben nicht alle, aber Balkone gehören hierzulande zu vielen Wohnungen. Vor allem zu solchen in neueren Häusern. Häuser, die im 19. Jahrhundert oder noch früher erbaut wurden, verfügen meist nicht über Balkone. Es gibt höchstens einen kleinen auf die Strasse hinaus, auf den man ging, um einer Parade zuzuschauen. Frische Luft fand man nämlich damals schädlich. Sport übrigens auch. Doch heute haben wir andere Werte und lieben unsere Outdooroasen – auch wenn sie noch so klein sind. Stylen Sie Ihren Balkon so, dass Sie ihn wirklich gut nutzen können. Verleihen Sie ihm Wohnlichkeit mit einem Teppich, bequemen Korbsesseln oder einem Tischchen, an dem man essen kann. Vergessen Sie das Licht nicht für den Abend und bepflanzen Sie den Balkon so, dass die Pflanzen nicht den ganzen Bodenplatz einnehmen.

Hier finden Sie 10 weitere Tipps, wie Ihr Balkon zur Oase wird.

Gehen Sie auf den Markt

Marktbesuch: F risches Gemüse für Sommersalate. Foto über: French Garden House

Was auf jeden Fall zum sommerlichen Leben gehört, sind Marktbesuche. Die Salate und Gemüse, die Kräuter und die Früchte, auf die wir jetzt Lust haben, schmecken am besten vom Markt. Es macht auch Freude, zwischen den Ständen herumzuschlendern, ein bisschen zu plaudern, mit Bekannten, die man trifft, und dann vollbepackt mit Leckereien und Ideen für ein frisches Sommeressen nach Hause zu gehen.

Geniessen Sie al fresco

Essen unter freiem Himmel : S tilvoll ge d eckter Sommertisch. Foto: Zara Home

Marktfrisches draussen aufzutischen, ist wie Ferien. Decken Sie den Tisch unter dem schattigen Blätterdach eines Baumes, mit viel Liebe und Stil. Was gar nicht geht, sind Papierteller und Plastikbecher. Schönes Geschirr und echte Textilien sind ganz einfach selbstverständlich. Erst kürzlich sah ich ein Foto von einem neu eröffneten italienischen Restaurant in Zürich, bei dem offenbar alles italienisch und voller Sinnlichkeit ist. Doch da sind Papiertischsets und die machen die ganze Stimmung mit den schönen Keramiktellern und den anmächeligen Antipasti darin zunichte! Es ist ein bisschen wie mit den Büchern in Gästezimmern, über die ich am Freitag geschrieben habe. Auf die echte Sinnlichkeit mit Stil wird leider häufig zu wenig geachtet. Sie können sie aber wenigstens daheim kreieren. Ein schönes Tischtuch auf den Gartentisch, Stoffservietten, hübsches Geschirr – das gehört zu einem guten Sommeressen und das haben Sie sich verdient!

Kartoffelsalat Notting Hill

L auwarm und würzig : Salat mit Kartoffeln, Chorizo und Rucola. Foto über: Serious Eats

Es gibt Rezepte, die nimmt man mit von Sommerreisen. Eines, das es in unseren Alltag geschafft hat, ist ein chicer, würziger, lauwarmer Salat, den wir einmal in einem Garten am Westbourne Grove in London gegessen haben.

Und so geht der Sommersalat:

Salzkartoffeln kochen. Danach Chorizo in Würfel schneiden und in Olivenöl anbraten. Kleine Tomaten halbieren oder vierteln. Eine Sauce mischen mit 1 EL Dijonsenf, 1 EL Zitronensaft, 1 EL Weissweinessig, 1 EL Honig und 2 EL Olivenöl. Die noch warmen Kartoffeln mit den warmen Chorizowürfeln, den Tomaten und je nach Lust mit Maiskörnern und/oder Avocadowürfeln und dem Dressing mischen. Mit viel Rucola servieren. Schmecken Sie mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle und mit Maldon Sea Salt ab. Geniessen Sie dazu ein Glas Rosé, mein Liebling ist der Miraval.

Kichererbsen Salat

Bunte Mischung: Sommersalat mit Kichererbsen und Gemüse . Foto über: Cooking Classy

Sommersalate schaffen es nun wieder in die Hauptgericht-Kategorie. Sie brauchen aber substantielle Zutaten wie Kartoffeln, Bohnen oder in diesem Fall Kichererbsen.

Und so gehts:

Schneiden Sie Tomaten und Gurken in kleine Würfel. Hacken Sie Schalotten oder sanfte Zwiebeln wie die roten Zwiebeln von Tropea (die Sie übrigens bei Toni Rosetti auf dem Oerliker Markt finden). Hacken Sie reichlich glatte, italienische Petersilie. Mischen Sie ein Dressing mit 2 EL Zitronensaft, 2 EL Rotweinessig, 1 EL Honig, 1 EL Dijonsenf, 1 KL getrocknetem Oregano, 1 KL feingehacktem Peperoncino, einer guten Prise Maldon Sea Salt und 4 EL Olivenöl. Giessen Sie Kichererbsen aus der Dose ab und waschen Sie sie unter kaltem Wasser. Vermischen Sie die Kichererbsen mit den anderen Zutaten und dem Dressing.

Hier finden Sie weitere feine Rezepte für Sommersalate.

