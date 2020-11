Abstimmung in Eggiwil – Freudloses Ja zu den Gewässerräumen Mit nur einer Gegenstimme aber fast einem Drittel Enthaltungen hat die Gemeindeversammlung die Einschränkungen entlang der Gewässer akzeptiert. Susanne Graf

In Eggiwil ist es vor allem wegen der Emme, dass das Ausscheiden der Gewässerräume spürbare Konsequenzen hat. Foto: Marcel Bieri

Der Gemeinderat kann das unliebsame Traktandum als erledigt abhaken. Er hat den Auftrag des Kantons erfüllt und entlang der Eggiwiler Gewässer einen Korridor festgelegt, in dem nichts gebaut und das Land extensiv bewirtschaftet werden muss. Das Stimmvolk hat die Planung mit 23 Ja zu 1 Nein bei 9 Enthaltungen angenommen.

Das Ausscheiden der Gewässerräume ist in Gemeinden wie Eggiwil, wo entlang der breiten Emme viel Land betroffen ist, eine unliebsame Angelegenheit für die Exekutive. Am Schluss musste sie die Planung der Gemeindeversammlung zwar zur Genehmigung vorlegen. Aber ein Nein hätte wenig geändert. Zuletzt hätten Bund und Kanton Breite und Verlauf des Korridors festgelegt. Wohl deshalb gab es in Eggiwil so viele Enthaltungen. Aber der Gemeinderat wird erleichtert sein, dass die Vorlage angenommen wurde – anders als in Trubschachen, wo das Volk Nein sagte.