Der Eiger Ultra Trail in chinesischer Hand: Der spätere Sieger Sheng Jiasheng (hier begleitet von einem Kameramann in Burglauenen) schaffte die 101 Kilometer gestern in einer Zeit von 10:44.38,4. Auf dem zweiten, vierten und fünften Rang liegen Landsleute von ihm. Jiasheng stellt damit einen neuen Streckenrekord auf.

Foto: Anne-Marie Günter