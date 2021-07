Nachgedacht darüber, was freut - Freude und Ärger

«Was freut und ärgert Sie?» Das werden Diskussionsteilnehmer am Fernsehen und im Radio immer häufiger gefragt. Wie sieht das bei mir aus?, frage ich mich mal selbst. Mich freut zum Beispiel jeder sonnige Tag. Da kann ich spazieren gehen und mich an der bunten Sommerflora auf Feldern, in Gärten und an Häusern freuen. Ich weiss schon, man könnte auch bei schlechtem Wetter auf Wanderschaft gehen, aber das ist nicht so mein Ding.

Freuen kann man sich jeden Tag über irgendetwas, sei es noch so etwas Kleines oder Banales. Man muss es nur so sehen wollen. Richtigen und grossen Ärger habe ich höchst selten. Ärgerlich finde ich schon das eine oder andere. Oft vor allem bei mir selbst. Wie ichs mal in einer Weiterbildung gelernt habe, erstelle ich abends eine Liste, was am nächsten Tag unbedingt erledigt werden muss. Das klappt recht gut. Ists getan, freut und befriedigt mich das.