SP Steffisburg – Freude über 20-Prozent-Klausel Die SP Steffisburg diskutierte Abstimmungsvorlagen auf Gemeinde- und Bundesebene.

Steffisburg steht vor einer wichtigen Abstimmung über Ein- und Aufzonungen. Foto: BOM

An der Versammlung der SP Steffisburg seien vor allem die Gemeindeabstimmungen vom 27. September «kontrovers und rege diskutiert» worden, teilt die Partei mit. Sie freue es, dass bei den Ein- und Aufzonungen eine 20-Prozent-Klausel für den preisgünstigen Wohnungsbau sowie eine Verpflichtung zum Anschluss an das nachhaltige und umweltschonende Fernwärmenetz in den Bestimmungen enthalten seien.

Andererseits stellt sich für die SP «die Frage, ob tatsächlich immer mehr Wachstum nötig ist, um die bestehende Infrastruktur aufrechtzuerhalten». Trotz diesen und weiteren kritischen Voten stimmt die SP Steffisburg der Vorlage zu und hält fest: «Insbesondere die Tatsache, dass die Langsamverkehrsachse nur gebaut werden kann, wenn die Ein- und Aufzonungen in der Au/Hodelmatte und Stockhornstrasse angenommen werden, sowie die Tatsache, dass mit den zu erzielenden Mehrwertabgaben die heute sanierungsbedürftige Schulinfrastruktur teilweise saniert werden kann, haben zu diesem Ergebnis

geführt.»

Für die eidgenössischen Vorlagen vom 27. September empfiehlt die Sektion Steffisburg, den Parolen der SP Schweiz zu folgen: Ja zum Vaterschaftsurlaub, Nein zu den übrigen Vorlagen

Zudem wurde für die Sicherheitskommission Beat Messerli anstelle des zurücktretenden Marc Huder nominiert.

pd/aka