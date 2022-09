Nachwuchsschwinget in Tavannes – Freude herrscht Beim «Bernisch Kantonalen» der Nachwuchsschwinger zeigt sich, dass sich mehrere Talente darum balgen, in die Fussstapfen von Stucki, Wenger und Glarner zu treten. Werner Frattini

Daniel Tschumi (hinten) besiegt im Schlussgang Damian Dubach und krönt sich beim Bernisch Kantonalen Nachwuchsschwinget zum Sieger. Foto: Barbara Loosli

Es war wieder so weit. Bernisch Kantonales Nachwuchsschwinget oder in Worten ausgedrückt: In fünf Kategorien der Jahrgänge 2005 bis 2009 kämpften rund 170 Nachwuchsschwinger um die begehrten Siege. Besonders im ältesten Jahrgang war die Ausgangslage interessant. Da die Jünglinge in dieser Saison ihr Können bereits bei den Aktivschwingern unter Beweis gestellt hatten und vereinzelt sogar schon zu Kranzehren gekommen waren.