Zwischenbilanz bei Bergbahnen – «Freude an dem, was wir haben» Eineinhalb Monate ist es her, seit die Wintersportorte die Saison eröffnet haben. Welche Zwischenbilanz ziehen die Bergbahnbetreiber? Bruno Petroni

Bratwürste, Älplermagronen, Kafi und vieles mehr geht im Take-away beim neuen Berghaus Käserstatt über den Tresen. Foto: Bruno Petroni

Zu Tausenden gingen sie heute vor einer Woche bei prächtigem Winterwetter in den Take-aways der Oberländer Skigebiete über die Theke: Bratwürste mit Mütschli, Älplermagronen, Kafi, Mineralwasser und vieles andere. So auch in Hasliberg, wo sich die 4000 Tagesbesucher in Reuti, Bidmi, Mägisalp und Käserstatt stärken und eine Pause gönnen konnten. «Es ist der erste Tag, an dem wir uns im Schnee sitzend verpflegen können. Bisher hat es ja immer geschneit oder gestürmt und war gar nicht gemütlich», stellt Vreni Müller fest. Die Thunerin ist mit ihrer Familie zum Schlitteln da oben, und alle sind zufrieden.