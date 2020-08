Premiere im Kino Rex in Thun – Freiwilliger Einsatz für Flüchtlinge Am Sonntag, 6. September, zeigt das Thuner Kino Rex die Premiere des Films «Volunteer» im Beisein des Regisseurs und von Flüchtlingshelfern aus der Region.

Am Sonntag, 6. September, zeigt das Thuner Kino Rex die Premiere des Films «Volunteer». Foto: PD

Der Film «Volunteer», der am Sonntag, 6. September, um 11 Uhr Premiere im Thuner Kino Rex feiert, ist ein Film über die Basisbewegung einfacher Schweizer Bürger, die in der sicheren Schweiz ihr geordnetes Leben zurücklassen, um Tausenden von gestrandeten Flüchtlingen in Griechenland zu helfen.