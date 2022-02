Turnfest in Frutigen – Freiwillige fürs Fest gesucht 1922 fand in Frutigen erstmals ein Oberländisches Turnfest statt, auch 2022 ist es wieder so weit. Noch sucht das OK Helferinnen und Helfer.

Im Juli messen sich über 5000 Turnerinnen und Turner in Frutigen – wie hier am Eidgenössischen Turnfest in Aarau 2019. Foto: Freshfocus

«Nur drei Tage nach der Eröffnung des Anmeldetools im Oktober war das Kontingent der möglichen Turnerinnen und Turner fast ausgeschöpft, und es zeigt sich klar: Das Turnfest im Oberland ist der Renner.» Das schreibt das Organisationskomitee des Oberländischen Turnfestes, das vom 1. bis zum 3. Juli in Frutigen stattfinden wird. Gegen 5300 Turnerinnen und Turner werden anreisen und auf dem Widiareal und dem Gelände des ehemaligen Flugplatzes das Motto «Frutigland in Turnerhand» leben.

Genau 100 Jahre sind es her, dass in Frutigen das erste Oberländische Turnfest organisiert wurde. Als Auftakt der nächsten Ausgabe veranstaltet das OK am Freitagabend in Zusammenarbeit mit Kanderkultur eine Retro-Sport-Party, die das Fest «so richtig lancieren soll». Nach den sportlichen Wettkämpfen am Freitag und Samstag soll die Party weitergehen. «Auf dem Festgelände entlang der Olympiastrasse soll ausgiebig gefeiert und getanzt werden», steht in der Mitteilung weiter.

«Ein Turnfest braucht neben den Turnenden zahlreiche Helferinnen und Helfer», so das OK. Beim Aufstellen und Abräumen, vor allem aber während des Festes sei der Bedarf enorm. Vereine aus dem Tal und dem Oberland haben demnach bereits ihre Mithilfe zugesichert. Die Verantwortlichen suchen trotzdem aber auch Personen aus dem Dorf. Interessierte finden online Informationen dazu.

PD

