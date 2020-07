Putzaktion im Skigebiet – Freiwillige entsorgen Überbleibsel aus dem Winter 120 Freiwillige räumten Müll und Gerümpel vom Gelände, wo im Winter Skipisten durchführen.

120 Freiwillige nahmen an der diesjährigen Putzaktion teil. Foto: PD

Krumme Skistöcke, Skier ohne Bindungen, Taschentücher, leere PET-Flaschen, zerbrochene Pistenstöcke, Autoschlüssel und unzählige Gegenstände mehr wurden bei der Bergsäuberungsaktion im Erlebnis- und Schneesportgebiet Meiringen-Hasliberg gesammelt. Rund 120 Freiwillige beteiligten sich daran.

«Besonders erfreulich war, dass auch viele Kinder und Jugendliche dabei waren», schreiben die Bergbahnen Meiringen-Hasliberg in einer Mitteilung. So konnten in diesem Jahr auch die Pisten im Gebiet Hohbiel, Hochsträss und Glogghüs gereinigt werden.

Die Bergsäuberungsaktion wird jedes Jahr im Juni durchgeführt. «Es ist erfreulich, festzustellen, dass die Menge des Abfalls jährlich sinkt», steht in der Mitteilung weiter. Die Umweltsituation lasse die Gäste umdenken. «Sie entsorgen ihren eigenen Kehricht immer mehr korrekt und umweltgerecht.» (pd)

( PD )